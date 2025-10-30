政院拍板旅宿業、碼頭業開放移工　增聘前要先幫本勞加薪

▲勞動部推出跨國勞動力精進方案，將在115年上路 。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

行政院今（30日）拍板勞動部的「跨國勞動力精進方案」，將以本國勞工為主、跨國勞動力為輔，規劃「製造業加薪本國勞工增加移工名額」、「放寬外國技術人力留用上限」、「旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力」、「強化政府效能」等4大方案。院長卓榮泰說，相關方案明年元月就要密集實施，並適時滾動檢討。

勞動部指出，我國正面臨人口老化及少子化，且已進入超高齡社會，因勞動人口減少，導致各產業紛紛反映勞動力不足。與此同時，我國勞工亦面臨低薪問題，其中服務業的低薪勞工佔比較高，各界也相當關注改善缺工及低薪議題。

勞動部說明，為了鼓勵企業提升本國勞工薪資與就業條件，避免低薪定錨現象，同時積極向外延攬運用跨國勞動力來協助產業解決缺工問題，在穩定國人就業的前提下推動4大方案，補充產業所需勞動力。

一、製造業加薪本國勞工增加移工名額：為了讓製造業補足基層人力需求，暨兼顧本國勞工薪資條件提升，勞動部規劃新增製造業移工附加名額核配機制，製造業雇主為其聘僱全時工作之本國籍勞工加薪，每加薪一位本國勞工就在3K5級制核配名額外多一位移工名額，最高不得超過其勞保投保人數10%，且採此方案之雇主，其所聘僱移工名額最高上限，由原本的勞保投保人數40%提升至45%。

二、放寬外國技術人力留用上限：勞動部規劃開放符合轉任技術人力條件的資深移工，雇主得申請全數留用，製造業技術人力核配上限由25%放寬至100%，以協助雇主留用資深移工轉任外國技術人力，但移工、外國技術人力及外國專業人才，合計仍不得超過總員工50％；並同時鬆綁技術人力健康檢查、生活照顧管理及住宿等規範，讓外國技術人力能有更多自主生活空間，以提升勞動權益，打造多元友善的社會。

三、旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力：開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪，每加薪一位本國勞工就多一位外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數10%。但此項的外國人力，需有薪資門檻、語言能力、技能資格等條件。

四、強化政府效能：面對移工公平招募國際趨勢，勞動部將成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，專責處理引進跨國勞動力招募及測驗相關事宜，具體落實國對國直接聘僱；另將增設直聘服務據點，整合雙語人力資源，強化移工轉換雇主相關服務，以提升公共服務品質。

行政院長卓榮泰在院會裁示，本案後續推動除了海外延攬中心在明年第1季上路之外，其餘政策要在明年元月就要密集實施，要適時滾動檢討，請勞動部、經濟部及交通部，與社會各界說明，化解可能的疑慮，讓外界瞭解政府解決產業缺工及保障勞動權益的積極作為，共同促進國家經濟發展並提升國家競爭力。

記者詢問，旅宿業開放移工部分，包含房務、清潔、訂房及旅宿業所屬工作場所接待工作，餐飲也含在內？勞動部長洪申翰說明，旅宿業相關附屬工作場所，餐廳的話就有包含在這裡面。

至於旅宿及商港碼頭業開放引進外國人力後，薪資門檻部分有無明確規範？洪申翰說，外國技術人力開放最重要的是要有薪資門檻，以及語言、技能的要求。不同行業會訂定不同薪資門檻，會參考行業別客觀統計薪資數據、也不應影響國人薪資條件，也會和事業目的主管機關做討論，在這原則上來訂定薪資門檻。

而現行旅宿業就有開放外國實習生，是否也能銜接久用留才方案？洪申翰說，勞動部會跟目的事業主管機關討論大家的勞動權益，希望在勞動權益上也要符合一定規範。這些外國籍學生在台灣也待一段時間，也對工作場所、台灣語言有熟悉，因此是很希望能銜接上外國技術人力的來源，但一樣也要符合薪資門檻、語言、技能等。