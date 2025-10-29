　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院明公布移工政策精進方案　企業替本勞加薪2千元能多聘一人

▲▼行政院政委陳時中。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院政委陳時中。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院預計在30日院會中公布跨國勞動力精進方案，除了現有的3K5級制外，再推出三方案，企業每幫一位本勞加薪2000元，可增聘一名移工，但移工占整體上限為45％；另外，勞動部也計畫設立跨國勞動力延攬中心。行政院評估，未來4年本國勞工加薪受惠人數預估為20萬人，在移工聘僱期滿3年後，要再為本國勞工加薪1次，預計明年第一季實施。

陳時中說，第一，本勞加薪，增額開放；第二，留任久用；第三，強化政府效能。針對加薪部分，勞動部現行訂有「3K5級制與Extra制」，未來新增加薪方案，每幫一位本勞加薪2000元，可以增聘一位移工，上限是10%；企業若採加薪方案，移工聘僱上限將從40％提高至45％。

至於留才久用部分，陳時中說，移工要增加「質」而不是只有「量」，過去大部分移工來台6年就須返國，過去企業可透過轉任中階技術人力留才，上限是25％，現在開放到100％，只要雙方合意就能留下。勞動部補充，未來將修訂《就業服務法》相關規定，包括藍領審查標準、雇聘辦法，藉此精進管理。

「強化政府效能」部分，過去勞動部曾建置直接聘僱的聯合服務中心，但效能不佳，申請雇主不多，主要還是以私立就服機構提供仲介服務為主。

陳時中說，儘管勞動部透過許可要求、違規查核及評鑑積極管理，仍舊良莠不齊。因此，政府自己來做跨國的勞動力延攬中心，並海外設立據點，盼與私立就服單位形成良性競爭，做到注重人權、僱傭雙方權益的良善管理，形成典範。

至於海外據點目標國，陳時中說，牽涉許多涉外事務，勞動部正積極尋覓合適地點。剛開始時不會全面設置，會選擇1、2個國家當作示範點，越南、菲律賓等都是可能的目標國。

勞動部補充，透過加薪方案引進外國勞動力的部分，估計4年內本國勞工加薪受惠人數預估為20萬人。使用增額移工名額，可國內承接或引進，在移工聘僱期滿3年後，要再為本國勞工加薪一次，並不是3年內要引進10萬名移工。

