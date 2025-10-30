　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嚴堵豬瘟　財政部：1115起快遞貨物進口需申報電商平台、集運商資訊

▲▼財政部次長謝鈴媛出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲財政部次長謝鈴媛出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，考量隨著跨境電商與網路購物崛起，已成為部分違法或防疫高風險商品的一大流通管道，行政院長卓榮泰指示要加大查驗力道，並依相關法令嚴格要求平台業者遵守規範。財政部表示，11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平台或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析並進一步提升查緝效能。

針對非洲豬瘟疫情的防堵，卓榮泰今在院會中表示，除了清理境內戰場外，邊境防疫也不能鬆懈，請財政部內政部交通部持續落實來自高風險地區的入境旅客行李、郵包、快遞，100%的X光機檢查，進一步將人工開箱的查驗件數提高到20%以上，「任何可疑物品都不能放過」。

卓榮泰說，也要納管境外電商平台及私人集運商的風險，針對高風險承攬商業者及報關業者要加大查核力道，同時也請海委會強化查緝走私，杜絕境外非洲豬瘟病毒移入。

卓榮泰說，為防止跨境網路購物成為防疫漏洞，2019年修正動物傳染病條例，增訂相關電商業者必須要配合政府防疫檢疫的義務與責任；此外，對於境外為落地電商，應該要依照動物傳染病防治條例、兩岸人民關係條例等相關規定要求，請各部會共同合作辦理。

另外，針對違規的廣告，卓榮泰也請數發部立即要求相關平台業者，共同研商廣告限制的處理，必須採取更高標準還有要求，降低國人接觸違法商品的機會。

數發部指出，針對境外未落地電商，農業部動植物防疫檢疫署可依「動物傳染病防治條例」第38-3條規定，公告「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」，就平台提供者及應用服務提供者應加註警語之內容、應提供動物檢疫機關之資料及資料保存期限、廣告刊登者應限制接取、瀏覽或移除廣告之具體情形等訂有詳細規範，以利業者依循。

而數發部將依職權，要求所主管平台落實「動物傳染病防治條例」第38-3條規定，若平台未依規定辦理，該條例主管機關農業部依法得予以裁罰。同時依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第34條規定，數發部將要求業者配合辦理，並將邀集相關平台業者共同研商，以降低民眾接觸違法商品。

對於境內電商業者、平台出現或販售違法商品，數發部將擔任主管機關的協處窗口，要求業者應遵守相關法令規定，若違反相關規定將依法裁處；並輔導電商業者自律，目前業者已主動發起每小時巡查制度，針對違規商品(如疫區豬肉產品)即時稽核，有違規之虞者，進行預防性下架，並凍結賣家帳號。

另外，財政部指出，國內通報首件非洲豬瘟案例後，關務署重新檢視並立即加強各關查驗措施，包括每週至少2次由一級主管帶隊進行機動查緝，重點查驗違規紀錄較多業者申報貨物；與邊境防疫機關交流情資並通力合作，嚴格查核入境旅客行李、郵包、快遞及貨櫃(物)；精進風險分析，提高人工開箱比率。

財政部說明，海關為將境外電商納入海關風險管理評估，預定自11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平台或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析並進一步提升查緝效能。

財政部強調，自10月24日至29日，海關人工開箱超過1萬9000件行李，查獲違規豬肉製品13件共15.1公斤，已積極嚴查。面對「雙11」網路購物及農曆春節緝獲高峰期，也將持續提高查核力道，並要求業者自律守法、慎選境外合作對象，一旦查獲不法，即依相關規定重罰。

嚴堵豬瘟　財政部：1115起快遞貨物進口需申報電商平台、集運商資訊

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

豬肉禁宰禁運補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

豬肉禁宰禁運補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

因應非洲豬瘟防疫，全國自10月23日至11月6日實施為期15天的「禁運禁宰」措施，農業部今（30日）說明，為減輕產業衝擊，針對養豬農民、屠宰場、肉品市場、傳統肉攤等第一線業者，推出多項補助與金融協助方案，包括養豬農民每頭飼料費差額補助810元、傳統肉攤每攤3萬元等，並設立專線服務窗口，協助業者申請及諮詢。

防疫分秒必爭！台中疫調若有困難　卓榮泰令：農業部即刻協助

防疫分秒必爭！台中疫調若有困難　卓榮泰令：農業部即刻協助

網傳彰化養豬場外3頭死豬照　雜草高度揭真相

網傳彰化養豬場外3頭死豬照　雜草高度揭真相

彰化阿泉「最後一鍋爌肉」賣完了　改賣雞腿飯

彰化阿泉「最後一鍋爌肉」賣完了　改賣雞腿飯

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

關鍵字：

非洲豬瘟行政院卓榮泰

讀者迴響

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

