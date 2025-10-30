嚴堵豬瘟　財政部：1115起快遞貨物進口需申報電商平台、集運商資訊

▲財政部次長謝鈴媛出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，考量隨著跨境電商與網路購物崛起，已成為部分違法或防疫高風險商品的一大流通管道，行政院長卓榮泰指示要加大查驗力道，並依相關法令嚴格要求平台業者遵守規範。財政部表示，11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平台或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析並進一步提升查緝效能。

針對非洲豬瘟疫情的防堵，卓榮泰今在院會中表示，除了清理境內戰場外，邊境防疫也不能鬆懈，請財政部內政部交通部持續落實來自高風險地區的入境旅客行李、郵包、快遞，100%的X光機檢查，進一步將人工開箱的查驗件數提高到20%以上，「任何可疑物品都不能放過」。

卓榮泰說，也要納管境外電商平台及私人集運商的風險，針對高風險承攬商業者及報關業者要加大查核力道，同時也請海委會強化查緝走私，杜絕境外非洲豬瘟病毒移入。

卓榮泰說，為防止跨境網路購物成為防疫漏洞，2019年修正動物傳染病條例，增訂相關電商業者必須要配合政府防疫檢疫的義務與責任；此外，對於境外為落地電商，應該要依照動物傳染病防治條例、兩岸人民關係條例等相關規定要求，請各部會共同合作辦理。

另外，針對違規的廣告，卓榮泰也請數發部立即要求相關平台業者，共同研商廣告限制的處理，必須採取更高標準還有要求，降低國人接觸違法商品的機會。

數發部指出，針對境外未落地電商，農業部動植物防疫檢疫署可依「動物傳染病防治條例」第38-3條規定，公告「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」，就平台提供者及應用服務提供者應加註警語之內容、應提供動物檢疫機關之資料及資料保存期限、廣告刊登者應限制接取、瀏覽或移除廣告之具體情形等訂有詳細規範，以利業者依循。

而數發部將依職權，要求所主管平台落實「動物傳染病防治條例」第38-3條規定，若平台未依規定辦理，該條例主管機關農業部依法得予以裁罰。同時依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第34條規定，數發部將要求業者配合辦理，並將邀集相關平台業者共同研商，以降低民眾接觸違法商品。

對於境內電商業者、平台出現或販售違法商品，數發部將擔任主管機關的協處窗口，要求業者應遵守相關法令規定，若違反相關規定將依法裁處；並輔導電商業者自律，目前業者已主動發起每小時巡查制度，針對違規商品(如疫區豬肉產品)即時稽核，有違規之虞者，進行預防性下架，並凍結賣家帳號。

另外，財政部指出，國內通報首件非洲豬瘟案例後，關務署重新檢視並立即加強各關查驗措施，包括每週至少2次由一級主管帶隊進行機動查緝，重點查驗違規紀錄較多業者申報貨物；與邊境防疫機關交流情資並通力合作，嚴格查核入境旅客行李、郵包、快遞及貨櫃(物)；精進風險分析，提高人工開箱比率。

財政部說明，海關為將境外電商納入海關風險管理評估，預定自11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平台或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析並進一步提升查緝效能。

財政部強調，自10月24日至29日，海關人工開箱超過1萬9000件行李，查獲違規豬肉製品13件共15.1公斤，已積極嚴查。面對「雙11」網路購物及農曆春節緝獲高峰期，也將持續提高查核力道，並要求業者自律守法、慎選境外合作對象，一旦查獲不法，即依相關規定重罰。