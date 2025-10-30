川普「獲贈新羅王冠」表情　英媒分析：他難掩興奮

▲南韓總統李在明將慶州天馬塚出土的「新羅王冠」以黃金複製，贈送給美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普昨（29）日抵達南韓慶尚北道慶州，從南韓總統李在明收到仿製天馬塚新羅「金色王冠」與象徵最高榮譽的「無窮花大勳章」。對此，英媒《鏡報》分析，川普當場表現出真心興奮的反應。美媒《紐約時報》則指出，南韓的極致款待與精心安排，進一步激發川普推動與北韓（朝鮮）對話的決心。

根據英媒《鏡報》，知名肢體語言學專家詹姆斯（Judy James）分析，川普在國立慶州博物館的授勳典禮上，當新羅金色王冠呈現在眼前時，川普的眼睛無法從金冠移開，並且陷入陶醉狀態，彷彿在想像未來穿戴金色王冠的狀態。她指出，川普的嘴唇雖然緊閉，但身體微微左右擺動，顯示內心興奮和喜悅。

詹姆斯提到，「最終，川普的臉上綻放出真心微笑，並向李在明伸出手臂進行部分擁抱，這是抑制完全擁抱、但同時表達感激的動作」。

川普在典禮上表示，「這頂金冠真的非常特別，無窮花大勳章也極其美麗，我現在就想立刻佩戴」。據悉，川普成為首位獲頒此勳章的美國總統。依據南韓《國家勳章法》，無窮花大勳章可以授予國家元首及其配偶、友邦元首及配偶等，象徵對和平與國際貢獻的最高肯定。

▲南韓贈送「無窮花大勳章」給美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，美媒《紐約時報》指出，川普此次國賓訪問充分感受到南韓政府精心安排的熱烈款待，從抵達金海國際機場開始，紅地毯迎接與禮炮齊放、國立博物館的軍樂隊、舉劍儀仗到美國總統讚歌《Hail to the Chief》的演奏，乃至餐點安排的「和平締造者甜點」等，都迎合川普特殊喜好，並向其推動半島和平角色致敬。

報導稱，這場極盡盛大的歡迎活動讓川普更加堅定推動南北韓對話的意志。他在行程中多次表達希望與北韓最高領導人金正恩會晤，雖未能促成會面，但南韓的精心接待及高規格禮遇，讓他決心將北韓帶入國際舞台，延續其「和平締造者」角色。

川普在晚宴上表示，「非常感謝你們鋪設了如此出色的紅地毯，這次旅行我永生難忘」，並幽默地提到南韓對北韓友善的期望。

分析指出，川普此行不僅象徵美韓友好，更被視為向北韓釋放善意的信號。《鏡報》認為，川普對新羅金冠的喜愛，也呼應他先前在紐約市以「王」自稱、引發社會討論的趣聞，8個月後真正戴上金冠的畫面，巧妙呼應了其一貫的「歷史象徵性」表現。