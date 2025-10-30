　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「獲贈新羅王冠」表情　英媒分析：他難掩興奮

▲▼南韓總統李在明將慶州天馬塚出土的「新羅王冠」以黃金複製，贈送給美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明將慶州天馬塚出土的「新羅王冠」以黃金複製，贈送給美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普昨（29）日抵達南韓慶尚北道慶州，從南韓總統李在明收到仿製天馬塚新羅「金色王冠」與象徵最高榮譽的「無窮花大勳章」。對此，英媒《鏡報》分析，川普當場表現出真心興奮的反應。美媒《紐約時報》則指出，南韓的極致款待與精心安排，進一步激發川普推動與北韓（朝鮮）對話的決心。

根據英媒《鏡報》，知名肢體語言學專家詹姆斯（Judy James）分析，川普在國立慶州博物館的授勳典禮上，當新羅金色王冠呈現在眼前時，川普的眼睛無法從金冠移開，並且陷入陶醉狀態，彷彿在想像未來穿戴金色王冠的狀態。她指出，川普的嘴唇雖然緊閉，但身體微微左右擺動，顯示內心興奮和喜悅。

詹姆斯提到，「最終，川普的臉上綻放出真心微笑，並向李在明伸出手臂進行部分擁抱，這是抑制完全擁抱、但同時表達感激的動作」。

川普在典禮上表示，「這頂金冠真的非常特別，無窮花大勳章也極其美麗，我現在就想立刻佩戴」。據悉，川普成為首位獲頒此勳章的美國總統。依據南韓《國家勳章法》，無窮花大勳章可以授予國家元首及其配偶、友邦元首及配偶等，象徵對和平與國際貢獻的最高肯定。

▲▼南韓贈送「無窮花大勳章」給美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓贈送「無窮花大勳章」給美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，美媒《紐約時報》指出，川普此次國賓訪問充分感受到南韓政府精心安排的熱烈款待，從抵達金海國際機場開始，紅地毯迎接與禮炮齊放、國立博物館的軍樂隊、舉劍儀仗到美國總統讚歌《Hail to the Chief》的演奏，乃至餐點安排的「和平締造者甜點」等，都迎合川普特殊喜好，並向其推動半島和平角色致敬。

報導稱，這場極盡盛大的歡迎活動讓川普更加堅定推動南北韓對話的意志。他在行程中多次表達希望與北韓最高領導人金正恩會晤，雖未能促成會面，但南韓的精心接待及高規格禮遇，讓他決心將北韓帶入國際舞台，延續其「和平締造者」角色。

川普在晚宴上表示，「非常感謝你們鋪設了如此出色的紅地毯，這次旅行我永生難忘」，並幽默地提到南韓對北韓友善的期望。

分析指出，川普此行不僅象徵美韓友好，更被視為向北韓釋放善意的信號。《鏡報》認為，川普對新羅金冠的喜愛，也呼應他先前在紐約市以「王」自稱、引發社會討論的趣聞，8個月後真正戴上金冠的畫面，巧妙呼應了其一貫的「歷史象徵性」表現。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山本由伸扛G6背水一戰！　佛里曼大讚藍鳥新秀
三觀炸裂！粿粿曾許願「王子勾勾...」　網傻：人妻94會玩
快訊／川習會結束了！　川普秒登機返美
范姜彥豐「選1時機」爆出軌　網驚這才痛：最狠的報復
川普暗示今可能簽「美中貿易協議」　預期川習會談成功
大谷揮空頭盔噴了！　22歲新秀飆12K改寫世界大賽紀錄
粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！網傻眼：超明顯
快訊／日央維持利率不變　日圓匯價微貶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「川習會」結束了！閉門會談1小時40分　川普秒登機返美

性侵7女殺2人！好萊塢「惡魔製片」重判146年　女警勇敢作證卻殉職

MUJI超夯「睡眠噴霧」爆細菌汙染！　日本宣布回收60萬瓶

川普「獲贈新羅王冠」表情　英媒分析：他難掩興奮

川普親民一面曝光！入住韓飯店「秒點這道餐」　主動跟員工合照

泰議員「穿粉紅泰服」進國會遭轟！　王太后逝世全場黑衣哀悼

川普暗示今可能簽「美中貿易協議」　預期川習會談成功

9歲男童利刃弒母！　巴西媽媽瀕死哀喊「給我最後一個擁抱」

美商務部長盧特尼克證實：美韓貿易協議「不包括」半導體關稅！

川普稱習近平是老友、偉大領導人　「還會達成更多共識」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

「川習會」結束了！閉門會談1小時40分　川普秒登機返美

性侵7女殺2人！好萊塢「惡魔製片」重判146年　女警勇敢作證卻殉職

MUJI超夯「睡眠噴霧」爆細菌汙染！　日本宣布回收60萬瓶

川普「獲贈新羅王冠」表情　英媒分析：他難掩興奮

川普親民一面曝光！入住韓飯店「秒點這道餐」　主動跟員工合照

泰議員「穿粉紅泰服」進國會遭轟！　王太后逝世全場黑衣哀悼

川普暗示今可能簽「美中貿易協議」　預期川習會談成功

9歲男童利刃弒母！　巴西媽媽瀕死哀喊「給我最後一個擁抱」

美商務部長盧特尼克證實：美韓貿易協議「不包括」半導體關稅！

川普稱習近平是老友、偉大領導人　「還會達成更多共識」

陳明祺：台灣在高科技產業扮演關鍵角色　是維繫區域安全最佳夥伴

台灣派駐烏克蘭唯一單位　貿協基輔台貿中心與30台企參加重建展

試管補助加碼最高15萬、流感疫苗2階段開打　衛福11月新制一次看

范姜彥豐心死爆料！律師嘆「玉石俱焚的策略」　預測粿粿下一步

台中爆非洲豬瘟害慘豬農！補貼方案出爐　整體規模11億下週開放申請

豬肉「禁宰禁運」補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持分際

王子道歉文被酸爆！網喊抓包「不當兵原因」：綠帽在別人頭上

台股27千金！　網通廠智邦挾AI需求入列

菲女來台不知懷孕上抖音買調經藥　突生男嬰涉殺害棄屍徬惶現身

【這團太會演】萬聖節最強雲霄飛車扮裝現身！全員抖動＋俯衝神還原

國際熱門新聞

「川習會」結束了　閉門會談1小時40分

俄「末日武器」海神核魚雷成功！　引發毀滅性放射海嘯

車諾比驚見藍色狗狗　可能原因曝光

川普指示美國開始「測試核武」

鮑爾放鷹　美股收盤走勢分歧

2天處決2000人　衛星照驚見「土地染紅」

川普稱習近平是老友：還會達成更多共識

CNN：台灣考慮換駐美代表拉攏川普圈

即／微軟Azure大規模故障　Xbox、365都斷

Google母公司財報超預期　盤後大漲6％

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤

聯準會12月降息1碼　鮑爾：並非板上釘釘

川普：憲法不允許他角逐第3任總統　直嘆真可惜

「川習會」今登場！　韓媒：川普午前趕返白宮

更多熱門

相關新聞

川普親民一面　入住飯店「秒點這道」

川普親民一面　入住飯店「秒點這道」

美國總統川普正在南韓參加亞太經濟合作會議（APEC），私下親民一面也被媒體曝光，包括主動提議跟飯店員工合照，以及透過客房服務點了一份起司漢堡，還特別要求「多加番茄醬」。

大陸刻意「單獨官宣」川習會　港媒：有「不同尋常」用意

大陸刻意「單獨官宣」川習會　港媒：有「不同尋常」用意

今有望簽美中貿易協議　川普預期會談成功

今有望簽美中貿易協議　川普預期會談成功

美商務部長：美韓貿易「不包括」半導體關稅

美商務部長：美韓貿易「不包括」半導體關稅

考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子？　林佳龍否認：美處功能發揮很好

考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子？　林佳龍否認：美處功能發揮很好

關鍵字：

北美要聞日韓要聞川普美國金王冠新羅無窮花大勳章慶州

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面