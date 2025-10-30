中國公安立案偵查沈伯洋　綠批紅色恐怖：嚴重危害區域和平

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／攝影中心攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國國台辦去年將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；近日透過重慶公安局援引「中華人民共和國刑法」及「懲獨22條」，以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，並強調，這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進黨中國部今（30日）表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動，中共紅色恐怖外溢威嚇台灣，嚴重危害區域和平！

民進黨中國部指出，中共當局視沈伯洋為眼中釘不是一兩天的事！沈伯洋長期主張台灣防衛自主，公開揭露中共對台滲透與威脅！中共一年內第六次對沈伯洋羅織罪名，就是意圖加大力道對台法律戰，直接挑戰台灣主權，想要對異議者、揭露中共滲透與迫害的人，以缺席審判、長臂管轄的手法，進行跨境鎮壓！

對於中共這類對台跨境恐嚇手法，民進黨列舉，2025年3月17日，中共國安部透過微信公開點名我國4位現役資通電軍成員，揚言將依「懲獨22條」終身追責。2025年10月11日，中共福建廈門公安局公然對台灣18位核心軍方人員發布懸賞通告。2025年10月17日，中共官媒央視《日月譚天》點名5家本土科技企業，指控其協助心戰大隊，煽動網民「檢舉」、「封鎖」。

民進黨中國部譴責，中共藉升高法律戰、心理戰與輿論戰三戰手法威嚇台灣人民，更譴責中共荒謬地將台灣納入其內部法規，妄圖營造對台灣具司法管轄權的錯覺，但事實上，中國對台灣從未有任何管轄權！這些所謂的「公告」、「制裁」、「追捕」，全屬政治恐嚇與法律笑話，完全不具任何效力！中共意在製造寒蟬效應，企圖分化台灣社會的信任與凝聚。

民進黨中國部指出，這一連串結合法律恫嚇、輿論打壓與經濟干預的作法，不只是對個人的打壓，更是一場赤裸裸的紅色恐怖對外擴張。中共以「國安」為名，以虛假的「法律」為工具，對台進行威脅恐嚇。這種做法不僅粗暴破壞兩岸關係，更嚴重危害區域和平穩定。民進黨中國部堅定力挺沈伯洋，以及所有勇敢對抗紅色威權的海內外人士，並提醒國人，今天被點名的是沈伯洋，明天可能是任何一位台灣公民！

民進黨中國部呼籲，中共當局應立即放棄對台各種滲透打壓，兩岸的和平穩定應該是雙方共同責任，中共對台灣種種作為，既無法被台灣人民所認同，也不會被國際社會所接受，更對改善兩岸關係與區域和平沒有任何幫助，喊話中共當局應正視台灣人民對主權與自由民主的共同堅持，以理性、務實、良善的態度推動兩岸關係朝正向發展。

