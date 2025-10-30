國安局指「中共意圖對台長臂管轄」　朱立倫：有點製造恐怖的氣氛

▲國民黨主席朱立倫 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院外交及國防委員會今（30日）邀請相關部會報告「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」，紙本報告中指出，中國荒謬行徑不僅嚴重踐踏人權，製造政治「寒蟬效應」，並進一步破壞兩岸關係，坐實中國就是名符其實「麻煩製造者」。對此，國民黨主席朱立倫表示，「我覺得有點製造恐怖的氣氛」，他不相信中共可以把它的法律、執法跨越海峽，跨越到台灣，跨越到中華民國的國民。

國安局在報告書說明中共意圖，指出中共對台「長臂管轄」或「跨境鎮壓」，是以統一台灣為終極目標，在政治、經濟、社會、文化及軍事等層面，採取各種威脅及干預手段，意圖在國際孤立台灣，削弱台灣主權地位，並在台灣內部營造心理恐慌及對立氣氛。

國安局表示，中共「長臂管轄」是想透過滲透、威脅及操控等手段，削弱台灣主體性，國安情報團隊持續強化國內安全防護及國際情報合作，防範中共對台跨境脅迫及媒宣操作。

對於國安局的言論，朱立倫說，「我覺得有點製造恐怖的氣氛，我覺得只要我們堅持中華民國的立場，堅持我們守法的立場，我們不相信中共可以把它的法律、執法跨越海峽，跨越到台灣，跨越到我們中華民國的國民」。