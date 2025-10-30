CNN：憂美國對台支持動搖　台灣考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子

▲美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山舉行川習會，成為全球矚目的焦點。根據CNN報導，美方高層官員雖認為川普不太可能在會談中被迫表態反對台灣獨立，但川普拒絕排除讓台灣成為美中貿易談判籌碼的可能性，因此讓台北當局產生擔憂，害怕美方立場可能有所動搖。多名消息人士則指出，台灣有意改派駐美代表，加強與川普圈子的有效互動。

報導指出，川習會將是川普此次亞洲行的重點行程，也是他與習近平自2019年G20大阪峰會以來首度面對面會談。外界關注焦點集中在習近平是否會在台灣議題上對川普施壓。川普29日受訪時則回應，「我甚至不知道我們是否會談到台灣，他（習近平）可能會問，但也沒什麼好問的。台灣就是台灣。」

雖然部分專家警告，川普可能為了換取貿易讓步而犧牲台灣利益，但前川普政府官員則認為這些憂慮被放大。台灣當局則採取低調態度，一名資深高層官員表示，政府對這場會晤抱持「謹慎樂觀」態度，並提到美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的發言讓人感到振奮。盧比歐日前強調，沒有人在考慮用放棄台灣來換取貿易利益。

事實上，每當美中領袖會晤，台灣都會密切觀察發展並調整策略。由於台灣夾在兩個利益衝突的超級大國之間，對外發言一向謹慎。但多名消息人士透露，自川普重返白宮以來，台灣內部對未來的不安感確實升高。

川普第二任政府的外交班底被外界視為孤立主義色彩濃厚，部分官員甚至傾向極右立場。儘管川普將與中國達成重大貿易協議列為施政優先，但現任與前任美國官員指出，他的政府已暫停部分對台軍事支持，讓美台互動變得更複雜。

根據知情人士透露，台灣外交部長林佳龍9月22日曾出席由美方智庫「美國全球戰略」在紐約米其林三星法國餐廳Le Bernardin舉辦的招待會。原預期將有多位美國高層官員現身，最終卻無人到場。雖然美方事後透過中間人解釋是「行程過滿導致的意外」，但這一插曲仍讓台灣外交圈感到失落。

面對中美兩面夾擊，台灣正重新思考外交布局。據報導，總統賴清德承諾增加國防預算，同時檢視駐美人事布局。部分人士透露，政府內部正考慮召回現任駐美代表俞大㵢（Alexander Yui），改派一位政治手腕更靈活的外交官。

有美方官員私下指出，雖然俞獲得部分白宮人士支持，但「他缺乏與川普圈子打交道的政治能量」，未來人事變動仍可能牽動美台關係走向。