籲川普「堅守對台承諾」　美前國務卿喊話：別向習近平讓步

▲蓬佩奧曾任CIA局長，以及川普第1屆任期的美國國務卿。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）30日表示，總統川普與中國國家主席習近平會晤時，應該在台灣問題上保持堅定立場。

蓬佩奧曾任中央情報局（CIA）局長，並在川普第1屆任期擔任國務卿。他在社群平台X發文指出，「在他們本周的會晤上，習近平預期施壓川普總統明確表示美國對台灣的立場。美國應該履行義務，確認我們對台灣主權及脫離北京獨立的明確承諾。」

Xi Jinping is expected to press President Trump for clarity about America’s stance toward Taiwan at their meeting this week.



America should oblige - and affirm our unequivocal commitment to Taiwan’s sovereignty and independence from Beijing. — Mike Pompeo (@mikepompeo) October 29, 2025

此前，多間外媒引述消息人士說法報導，習近平尋求川普正式表態、更改政治論述，從「不支持台獨」升級為「反對台獨」。

英媒《天空新聞》指出，如果川普答應了，無疑將會衝擊整個亞洲地區，並被視為送給習近平的一份大禮。數十年來，美國政府對台採取戰略模糊（strategic ambiguity）政策，歷任總統們均未公開支持台獨立場。

