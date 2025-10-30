　
國際

籲川普「堅守對台承諾」　美前國務卿喊話：別向習近平讓步

▲▼前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓬佩奧曾任CIA局長，以及川普第1屆任期的美國國務卿。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）30日表示，總統川普與中國國家主席習近平會晤時，應該在台灣問題上保持堅定立場。

蓬佩奧曾任中央情報局（CIA）局長，並在川普第1屆任期擔任國務卿。他在社群平台X發文指出，「在他們本周的會晤上，習近平預期施壓川普總統明確表示美國對台灣的立場。美國應該履行義務，確認我們對台灣主權及脫離北京獨立的明確承諾。」

此前，多間外媒引述消息人士說法報導，習近平尋求川普正式表態、更改政治論述，從「不支持台獨」升級為「反對台獨」。

英媒《天空新聞》指出，如果川普答應了，無疑將會衝擊整個亞洲地區，並被視為送給習近平的一份大禮。數十年來，美國政府對台採取戰略模糊（strategic ambiguity）政策，歷任總統們均未公開支持台獨立場。

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤「4大焦點一次看」

習近平盯上川普！　WSJ：施壓美國明確表態「反台獨」

川普訪中有條件？　讀賣新聞：北京希望美國宣布「不挺台獨」
 

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國際研討會稱有望實現「恐龍復活」 陸專家：100到200年後可能性很大

國際研討會稱有望實現「恐龍復活」 陸專家：100到200年後可能性很大

恐龍或許不再只是停留於化石時代的傳說，上海28日舉行的「中國恐龍：從科研探索到科學教育」國際研討會上，大陸中科院院士徐星表示，隨著生物科技與合成生物學進步，未來100到200年間，人類有望「製造出活著的恐龍」，其外形與行為或與遠古恐龍極為相似。

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤

快訊／習近平抵達釜山　與川普會晤正式開始！

快訊／習近平抵達釜山　與川普會晤正式開始！

川普指示美國開始「測試核武」

川普指示美國開始「測試核武」

川習會即將登場！韓群眾怒喊「習近平OUT」

川習會即將登場！韓群眾怒喊「習近平OUT」

美國中國蓬佩奧習近平台海川普美中台

