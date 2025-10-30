　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤「4大焦點一次看」

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平的雙邊會談將於當地時間上午11時（台灣時間上午10時）登場，這不僅是全球2大經濟體的正面交鋒，也是川普重返白宮之後首度與習近平面對面談話。以下為美中領袖可能談論的4大重點議題。

1、貿易休兵

初步跡象顯示，美中至少會暫時宣布達成貿易休戰，2名領袖可能準備達成一項協議，取消部分關稅與出口限制。

彭博社指出，川普可能考慮調降針對中國芬太尼問題課徵的20%關稅，暫緩原定11月1日生效的100%懲罰性關稅，取消對中國船隻徵收的費用等。北京則承諾延後稀土出口管制新規至少1年，並且重啟採購美國黃豆。與此同時，華府也希望習近平能夠批准出售TikTok美國業務。

不過，智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員庫珀（Zack Cooper）分析，「這更像是一次短期休兵而非長期解決方案。我們將看到川普與習近平針對在馬來西亞談判所達成的未來協議框架達成一致，但我不預期這將解決貿易問題。」

▼川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

2、台灣議題

台灣長期都是美中重大分歧議題之一。儘管川普先前坦言不確定是否會跟習近平談到台灣，「他可能會想要問一下，但沒什麼好問的，台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）」。

多間外媒先前則引述知情人士說法報導，北京正尋求美國正式表態、更改政治論述，從「不支持台獨」升級為「反對台獨」。

3、輝達晶片

川普29日暗示願意討論鬆綁禁令，讓中國取得輝達（NVIDIA）旗艦AI處理器Blackwell。但若此舉成真，將標誌著一次重大讓步，勢必引發華府對中鷹派反彈。


4、烏俄戰爭

川普預期施壓習近平減少對俄支持，他先前形容習近平是「一個大國的強大領導人」，能夠對普丁產生巨大影響力，而且習近平對烏克蘭戰爭的想法已經轉變，現在願意討論如何結束這場衝突。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／藍鳥擴大領先5：1！　道奇苦吞12K
快訊／習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行
徵信社打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光
川普指示立即展開「核武測試」！　中國5年內追上
快訊／機場入境「取消免檢疫通道」！　手提行李全面X光檢查
LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤
快訊／中山隧道「長髮女鬼」抓到了！身分曝光
快訊／法說會變法會！　記憶體大廠連虧9季爆量跌停
王子、粿粿出手了！　被抓包貼文消失「她還退追1人」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CNN：憂美國對台支持動搖　台灣考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子

川普私下談話曝光　川習會可能持續4小時「美中都會滿意」

籲川普「堅守對台承諾」　美前國務卿喊話：別向習近平讓步

普丁秀最強飛彈！號稱「射程無限」可飛好幾年　全球都打得到

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤「4大焦點一次看」

巴西史上最血腥掃黑121人橫死！街頭擺滿屍體　緝毒成大屠殺

川普指示戰爭部立即展開「核武測試」　中國5年內追上

川習會即將登場！群眾怒喊「習近平OUT」揮國旗　釜山機場戒備森嚴

快訊／準備會晤習近平！　川普出發「前往釜山」

習近平時隔11年再度訪韓！與川普「世紀談判」受矚　爭議話題曝光

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

CNN：憂美國對台支持動搖　台灣考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子

川普私下談話曝光　川習會可能持續4小時「美中都會滿意」

籲川普「堅守對台承諾」　美前國務卿喊話：別向習近平讓步

普丁秀最強飛彈！號稱「射程無限」可飛好幾年　全球都打得到

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤「4大焦點一次看」

巴西史上最血腥掃黑121人橫死！街頭擺滿屍體　緝毒成大屠殺

川普指示戰爭部立即展開「核武測試」　中國5年內追上

川習會即將登場！群眾怒喊「習近平OUT」揮國旗　釜山機場戒備森嚴

快訊／準備會晤習近平！　川普出發「前往釜山」

習近平時隔11年再度訪韓！與川普「世紀談判」受矚　爭議話題曝光

84歲嬤迷路4hrs原因曝「想去安養中心深兒」　屏東暖警助圓夢

Jisoo格紋迷你裙甜酷風、Jennie霸氣登場！McQueen訂製超美舞台造型

交棒前最後叮嚀！　朱立倫勉鄭麗文：任勞任怨、最難是任謗

高鐵啟動「捐血傳愛」　11/7起全台車站12場巡迴募血

CNN：憂美國對台支持動搖　台灣考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子

習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行

川普私下談話曝光　川習會可能持續4小時「美中都會滿意」

王子「1舉動」粿粿錯愕？　眾人諷刺笑：直接爆了

晚上睡不好、白天腦袋昏恐陷「惡性循環」　專家揭助眠關鍵營養素

籲川普「堅守對台承諾」　美前國務卿喊話：別向習近平讓步

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

國際熱門新聞

俄「末日武器」海神核魚雷成功！　引發毀滅性放射海嘯

鮑爾放鷹　美股收盤走勢分歧

車諾比驚見藍色狗狗　可能原因曝光

2天處決2000人　衛星照驚見「土地染紅」

即／微軟Azure大規模故障　Xbox、365都斷

Google母公司財報超預期　盤後大漲6％

聯準會12月降息1碼　鮑爾：並非板上釘釘

川普：憲法不允許他角逐第3任總統　直嘆真可惜

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤

爽快答應李在明！川普：同意韓製核動能潛艦

「川習會」今登場！　韓媒：川普午前趕返白宮

川普指示美國開始「測試核武」

Lisa愛牌鼻通出包　驗出「微生物超標」

卡車撞爛「實驗猴逃脫」　疑染3病毒

更多熱門

相關新聞

快訊／習近平抵達釜山　與川普會晤正式開始！

快訊／習近平抵達釜山　與川普會晤正式開始！

大陸央媒新華社剛才發布快訊，大陸國家主席習近平已經抵達韓國釜山，將出席亞太經濟合作會議（APEC）第三十二次領導人非正式會議，並對韓國進行國事訪問。據央視新聞快訊，川習會已經正式開始。

川普指示美國開始「測試核武」

川普指示美國開始「測試核武」

川習會即將登場！韓群眾怒喊「習近平OUT」

川習會即將登場！韓群眾怒喊「習近平OUT」

川習會前川普強調「台灣就是台灣」　林佳龍：對台美關係有信心

川習會前川普強調「台灣就是台灣」　林佳龍：對台美關係有信心

即／會晤習近平！　川普出發「前往釜山」

即／會晤習近平！　川普出發「前往釜山」

關鍵字：

美中貿易戰台灣輝達晶片烏俄俄烏習近平川普關稅APEC台海美中台

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子、粿粿出手了！

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坣娜「癌王」胰臟癌病逝　醫示警3類食物

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

粿粿偷情王子　11周前「16字神預言」朝聖

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面