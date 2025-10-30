LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤「4大焦點一次看」

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平的雙邊會談將於當地時間上午11時（台灣時間上午10時）登場，這不僅是全球2大經濟體的正面交鋒，也是川普重返白宮之後首度與習近平面對面談話。以下為美中領袖可能談論的4大重點議題。

1、貿易休兵



初步跡象顯示，美中至少會暫時宣布達成貿易休戰，2名領袖可能準備達成一項協議，取消部分關稅與出口限制。

彭博社指出，川普可能考慮調降針對中國芬太尼問題課徵的20%關稅，暫緩原定11月1日生效的100%懲罰性關稅，取消對中國船隻徵收的費用等。北京則承諾延後稀土出口管制新規至少1年，並且重啟採購美國黃豆。與此同時，華府也希望習近平能夠批准出售TikTok美國業務。

不過，智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員庫珀（Zack Cooper）分析，「這更像是一次短期休兵而非長期解決方案。我們將看到川普與習近平針對在馬來西亞談判所達成的未來協議框架達成一致，但我不預期這將解決貿易問題。」

▼川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

2、台灣議題

台灣長期都是美中重大分歧議題之一。儘管川普先前坦言不確定是否會跟習近平談到台灣，「他可能會想要問一下，但沒什麼好問的，台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）」。

多間外媒先前則引述知情人士說法報導，北京正尋求美國正式表態、更改政治論述，從「不支持台獨」升級為「反對台獨」。

3、輝達晶片

川普29日暗示願意討論鬆綁禁令，讓中國取得輝達（NVIDIA）旗艦AI處理器Blackwell。但若此舉成真，將標誌著一次重大讓步，勢必引發華府對中鷹派反彈。



4、烏俄戰爭



川普預期施壓習近平減少對俄支持，他先前形容習近平是「一個大國的強大領導人」，能夠對普丁產生巨大影響力，而且習近平對烏克蘭戰爭的想法已經轉變，現在願意討論如何結束這場衝突。

