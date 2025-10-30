習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行

▲川普30日在韓國釜山與習近平會晤。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

當地時間10月30日上午，大陸國家主席習近平在釜山與美國總統川普舉行會晤。習近平在會晤開場時表示，他和川普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。

據央視新聞報導，習近平指出，川普總統當選以來，我們3次通話，多次互致信函，保持密切聯繫，共同引領中美關係保持總體穩定。前幾天，兩國經貿團隊在吉隆坡舉行了新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為我們今天的會晤提供了必要條件。

習近平表示，中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，我和川普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。

習近平強調，中國的發展振興與川普總統要實現的「讓美國再次偉大」是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。我願繼續與川普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為我們兩國各自發展營造良好的環境。

習近平指出，川普總統熱心推動地區熱點問題解決，中方也一直在以自己的方式就當前各種熱點問題勸和促談。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。