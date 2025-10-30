快訊／習近平抵達釜山　與川普會晤正式開始！

▲習近平抵達韓國釜山。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸央媒新華社剛才發布快訊，大陸國家主席習近平已經抵達韓國釜山，將出席亞太經濟合作會議（APEC）第三十二次領導人非正式會議，並對韓國進行國事訪問。據央視新聞快訊，川習會已經正式開始。

這是習近平自2014年7月以後，時隔11年再度對韓國進行國事訪問。直播畫面顯示，習近平搭乘的專機落地在釜山金海國際機場，在滑行一段時間之後，習近平第一位走出艙門，不過畫面上暫未看到其妻彭麗媛其他隨行官員的身影。

10月30日上午，習近平搭乘專機離開北京，此行是應韓國總統李在明邀請，赴韓國慶州出席亞太經濟合作會議第三十二次領導人非正式會議並對韓國進行為期三天的國事訪問。

習近平10月30日中午將在釜山與美國總統川普舉行會談，之後前往慶州，於10月31日至11月1日出席APEC第三十二次領導人非正式會議。11月1日，習近平將與韓國總統李在明舉行會談。

陪同習近平出訪的有，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、大陸外交部部長王毅，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理何立峰等。

▼習近平專機抵達韓國釜山金海機場。（圖／翻攝新華社）