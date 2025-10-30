　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／習近平抵達釜山　與川普會晤正式開始！

▲▼習近平抵達釜山。（圖／翻攝央視新聞）

▲習近平抵達韓國釜山。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸央媒新華社剛才發布快訊，大陸國家主席習近平已經抵達韓國釜山，將出席亞太經濟合作會議（APEC）第三十二次領導人非正式會議，並對韓國進行國事訪問。據央視新聞快訊，川習會已經正式開始。

這是習近平自2014年7月以後，時隔11年再度對韓國進行國事訪問。直播畫面顯示，習近平搭乘的專機落地在釜山金海國際機場，在滑行一段時間之後，習近平第一位走出艙門，不過畫面上暫未看到其妻彭麗媛其他隨行官員的身影。

10月30日上午，習近平搭乘專機離開北京，此行是應韓國總統李在明邀請，赴韓國慶州出席亞太經濟合作會議第三十二次領導人非正式會議並對韓國進行為期三天的國事訪問。

習近平10月30日中午將在釜山與美國總統川普舉行會談，之後前往慶州，於10月31日至11月1日出席APEC第三十二次領導人非正式會議。11月1日，習近平將與韓國總統李在明舉行會談。

陪同習近平出訪的有，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、大陸外交部部長王毅，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理何立峰等。

▼習近平專機抵達韓國釜山金海機場。（圖／翻攝新華社）

▲▼習近平抵達釜山。（圖／翻攝新華社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
CNN：憂美對台支持動搖　台灣考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子
快訊／藍鳥擴大領先5：1！　道奇苦吞12K
快訊／習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行
徵信社打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光
川普指示立即展開「核武測試」！　中國5年內追上
快訊／機場入境「取消免檢疫通道」！　手提行李全面X光檢查
LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤
快訊／中山隧道「長髮女鬼」抓到了！身分曝光
快訊／法說會變法會！　記憶體大廠連虧9季爆量跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行

2026出征？港澳太空人表現良好　陸官方預告：巴籍太空人選拔啟動

國際研討會稱有望實現「恐龍復活」　陸專家：100到200年後可能性很大

快訊／習近平抵達釜山　與川普會晤正式開始！

陸太空實驗「首次」攜帶活體小鼠　重點研究失重、密閉空間影響

陸神舟21號明晚23:44準時發射　指令長張陸將帶2名新手出征太空

連長沙都出現絕美極光？　官方澄清：是光污染折射現象

正妹Coser熱舞吐舌遭炎上　賠34萬拍片向「嫦娥」道歉

習川會今登場「台灣問題」是中美最大障礙　從經貿競爭找平衡起點

川普欲降關稅換芬太尼限制　陸外交部：美方應為合作創必要條件

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行

2026出征？港澳太空人表現良好　陸官方預告：巴籍太空人選拔啟動

國際研討會稱有望實現「恐龍復活」　陸專家：100到200年後可能性很大

快訊／習近平抵達釜山　與川普會晤正式開始！

陸太空實驗「首次」攜帶活體小鼠　重點研究失重、密閉空間影響

陸神舟21號明晚23:44準時發射　指令長張陸將帶2名新手出征太空

連長沙都出現絕美極光？　官方澄清：是光污染折射現象

正妹Coser熱舞吐舌遭炎上　賠34萬拍片向「嫦娥」道歉

習川會今登場「台灣問題」是中美最大障礙　從經貿競爭找平衡起點

川普欲降關稅換芬太尼限制　陸外交部：美方應為合作創必要條件

楊謹華、邵雨薇搭捷運帶你Buy My Vibe　平凡通勤也能時尚有儀式感

違停找妻釀風波！男拒檢咆哮遭壓制　阿嬤出手幫忙也被送辦

被罷團拱選台北市長！　沈伯洋感謝支持：我也是下飛機才看到新聞

饗食天堂林口三井店11/3開幕　即日起開放電話與網路訂位

84歲嬤迷路4hrs原因曝「想去安養中心深兒」　屏東暖警助圓夢

Jisoo格紋迷你裙甜酷風、Jennie霸氣登場！McQueen訂製超美舞台造型

交棒前最後叮嚀！　朱立倫勉鄭麗文：任勞任怨、最難是任謗

高鐵啟動「捐血傳愛」　11/7起全台車站12場巡迴募血

CNN：憂美國對台支持動搖　台灣考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子

習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行

南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完

大陸熱門新聞

正妹Coser熱舞吐舌遭炎上　賠34萬向「嫦娥」道歉

36歲男「嘴破20年」自行停藥竟失明

大批轟-6K貼近台灣！　陸評論稱：一次「斬首」行動演訓

習川會今登場「台灣問題」是中美最大障礙

陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

大陸又一開源模型爆紅！　MiniMax性能「超越DeepSeek」

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人 僅存女選手半個月暴瘦如野人

穿不了「高領」衣服是一種病？ 陸媒：或「頸動脈竇症候群」作祟

老君山現「陰陽分界」奇觀　遊客讚：美到窒息

快訊／習近平抵達釜山　與川普會晤正式開始！

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

宋濤會見蕭旭岑一行：習賀電鄭為兩岸、兩黨指明方向

川普欲降關稅換芬太尼限制　中方：必要條件

更多熱門

相關新聞

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤

美國總統川普與中國國家主席習近平的雙邊會談將於當地時間上午11時（台灣時間上午10時）登場，這不僅是全球2大經濟體的正面交鋒，也是川普重返白宮之後首度與習近平面對面談話。以下為美中領袖可能談論的4大重點議題。

川普指示美國開始「測試核武」

川普指示美國開始「測試核武」

川習會即將登場！韓群眾怒喊「習近平OUT」

川習會即將登場！韓群眾怒喊「習近平OUT」

川習會前川普強調「台灣就是台灣」　林佳龍：對台美關係有信心

川習會前川普強調「台灣就是台灣」　林佳龍：對台美關係有信心

即／會晤習近平！　川普出發「前往釜山」

即／會晤習近平！　川普出發「前往釜山」

關鍵字：

習近平APEC川普韓國慶州

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子、粿粿出手了！

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坣娜「癌王」胰臟癌病逝　醫示警3類食物

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

粿粿偷情王子　11周前「16字神預言」朝聖

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面