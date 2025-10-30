Google母公司財報超預期　盤後大漲6％

▲Google Alphabet。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

Google母公司Alphabet（GOOGL）近日公布了2025年第三季財報，表現遠超市場預期，營收首次突破1,000億美元大關，每股盈餘（EPS）也顯著超越分析師估算。消息發布後，公司股價在盤後交易中大漲逾6%，展現投資者對其業績的高度肯定。

本季Alphabet的營收達到1,023億美元，比去年同期成長16%，成為公司成立以來首度單季突破千億美元的里程碑，並且高於市場預估的999.4億美元。每股盈餘也交出亮眼成績，達2.87美元，遠超分析師預測的2.26美元，反映出公司在多項業務上的穩健表現。

各業務線的成績同樣令人驚喜。其中，Google雲端業務因人工智慧（AI）基礎設施及生成式AI解決方案的需求激增，營收達到151.6億美元，同比增長34%。Google搜尋廣告收入為565.7億美元，同比增長14.5%，高於市場預期。YouTube廣告也不遜色，營收達到102.6億美元，同比增長15%。此外，公司加碼AI相關投資，將2025年資本支出預估提高至910億至930億美元，主要用於擴建數據中心以支持AI模型的開發及運行。

執行長桑德爾·皮蔡（Sundar Pichai）表示，公司在人工智慧領域的多元化布局正帶動整體業務穩健成長。他特別提到，像Gemini這類AI模型已成功融入旗下產品，促進包括雲端服務在內的多項業務進步。財報公佈後，市場對Alphabet的未來發展充滿信心，股價因此在盤後交易中大幅上漲超過6%。