　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Google母公司Alphabet財報超預期　盤後大漲6％

▲▼Google Alphabet。（圖／路透社）

▲Google Alphabet。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

Google母公司Alphabet（GOOGL）近日公布了2025年第三季財報，表現遠超市場預期，營收首次突破1,000億美元大關，每股盈餘（EPS）也顯著超越分析師估算。消息發布後，公司股價在盤後交易中大漲逾6%，展現投資者對其業績的高度肯定。

本季Alphabet的營收達到1,023億美元，比去年同期成長16%，成為公司成立以來首度單季突破千億美元的里程碑，並且高於市場預估的999.4億美元。每股盈餘也交出亮眼成績，達2.87美元，遠超分析師預測的2.26美元，反映出公司在多項業務上的穩健表現。

各業務線的成績同樣令人驚喜。其中，Google雲端業務因人工智慧（AI）基礎設施及生成式AI解決方案的需求激增，營收達到151.6億美元，同比增長34%。Google搜尋廣告收入為565.7億美元，同比增長14.5%，高於市場預期。YouTube廣告也不遜色，營收達到102.6億美元，同比增長15%。此外，公司加碼AI相關投資，將2025年資本支出預估提高至910億至930億美元，主要用於擴建數據中心以支持AI模型的開發及運行。

執行長桑德爾·皮蔡（Sundar Pichai）表示，公司在人工智慧領域的多元化布局正帶動整體業務穩健成長。他特別提到，像Gemini這類AI模型已成功融入旗下產品，促進包括雲端服務在內的多項業務進步。財報公佈後，市場對Alphabet的未來發展充滿信心，股價因此在盤後交易中大幅上漲超過6%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了
Fed「曖昧降息」美股分歧！輝達市值破5兆美元　台積電ADR

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普：憲法不允許他角逐第3任總統　直嘆真可惜

普丁宣布「末日武器」海神核魚雷成功！　引發毀滅性放射海嘯

聯準會12月降息1碼　鮑爾潑冷水：並非板上釘釘

Google母公司財報超預期　盤後大漲6％

Fed「曖昧降息」美股分歧！輝達市值破5兆美元　台積電ADR漲逾1％

快訊／微軟Azure證實發生大規模故障　害Xbox、365都當機

國際火線／全面啟動！川普總統第三任期，逐步實現中

白宮證實「川習會」10/30上午10時舉行　中美高層會晤全球關注

南韓與美國達貿易協議關稅15%！　半導體關稅不高於台灣

不只談貿易！川習會明日登場　美媒揭「北京5大目標」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

川普：憲法不允許他角逐第3任總統　直嘆真可惜

普丁宣布「末日武器」海神核魚雷成功！　引發毀滅性放射海嘯

聯準會12月降息1碼　鮑爾潑冷水：並非板上釘釘

Google母公司財報超預期　盤後大漲6％

Fed「曖昧降息」美股分歧！輝達市值破5兆美元　台積電ADR漲逾1％

快訊／微軟Azure證實發生大規模故障　害Xbox、365都當機

國際火線／全面啟動！川普總統第三任期，逐步實現中

白宮證實「川習會」10/30上午10時舉行　中美高層會晤全球關注

南韓與美國達貿易協議關稅15%！　半導體關稅不高於台灣

不只談貿易！川習會明日登場　美媒揭「北京5大目標」

北教大型男教授爆偷吃人妻　教育界大咖點名「這群女老師」該檢討

坣娜「癌王」胰臟癌病逝　醫示警「3類食物」

排名賽高承睿漏列種子　桌球協會急公告：男子組今重新抽籤

補強朱育賢、陳子豪後　味全再進自由市場？「將進行整體評估」

日媒爆西武獅鎖定林安可 若確定行使海外FA將掀搶人大戰

川普：憲法不允許他角逐第3任總統　直嘆真可惜

隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了

普丁宣布「末日武器」海神核魚雷成功！　引發毀滅性放射海嘯

出門前花10分鐘做4件事「喚醒身心」　一整天都很有精神

Gary老婆真的很會穿！10套私服解析　皮外套、紗裙、球鞋搭出高級感

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

國際熱門新聞

車諾比驚見藍色狗狗　可能原因曝光

即／微軟Azure大規模故障　Xbox、365都斷

2天處決2000人　衛星照驚見「土地染紅」

鮑爾放鷹　美股收盤走勢分歧

美韓達協議關稅15%　半導體關稅比照台灣

川習會10/30上午10時舉行　全球關注

卡車撞爛「實驗猴逃脫」　疑染3病毒

聯準會12月降息1碼　鮑爾：並非板上釘釘

Lisa愛牌鼻通出包　驗出「微生物超標」

川普總統第三任期，逐步實現中

Google母公司財報超預期　盤後大漲6％

俄「末日武器」海神核魚雷成功！　引發毀滅性放射海嘯

員工尿在牛排上！　美警搜他手機「挖出影片更駭人」

台大研發「生髮神液」登國際　網：保護台灣

更多熱門

相關新聞

Google推出Pomelli　一鍵生成行銷素材

Google推出Pomelli　一鍵生成行銷素材

Google 今（29日）宣布推出全新 AI 行銷工具 「Pomelli」，用戶只需輸入自家網站網址，系統便能自動生成品牌行銷內容，標誌著人工智慧在數位行銷領域邁出新一步。這款工具特別針對中小企業與新創團隊，提供「低門檻、高效率」的內容創作方案。

Google Chrome終於要推出「垂直分頁列」

Google Chrome終於要推出「垂直分頁列」

Google推出DeepSomatic模型識別癌細胞變異

Google推出DeepSomatic模型識別癌細胞變異

Google Cloud 最新企業解決方案

Google Cloud 最新企業解決方案

Google推出全新「Vibe Coding」功能

Google推出全新「Vibe Coding」功能

關鍵字：

Google

讀者迴響

熱門新聞

粿粿3年前答應求婚照被挖！

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

坣娜胰臟癌逝　醫嘆「癌王」發現就晚期：5症狀要小心

獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！

看似冷漠「其實是慢熱」星座

孩童1萬怎麼領？　一張圖看懂3方式

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

粿粿談判離婚過程疑曝光

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面