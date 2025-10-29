　
    • 　
>
地方 地方焦點

永續不是口號！台中企業以行動證明綠色競爭力

▲台中市政府推動「商場低碳認證」，鼓勵大型商場率先落實節能減碳。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市政府推動「商場低碳認證」，鼓勵大型商場率先落實節能減碳。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府今（29）日舉辦「台中市企業永續A+行動頒獎典禮」，表揚在能源效率提升、減碳及永續治理等面向表現卓越的企業。現場嘉賓雲集，產官學代表齊聚一堂，氣氛隆重而溫馨。從精密機械、航太、食品到生物科技，各領域企業展現出台中產業深厚的綠色實力與實踐永續的行動力。

市府經發局長張峯源表示，市長盧秀燕相當重視全球氣候變遷與國際淨零浪潮，並以協助企業打造綠色韌性供應鏈為施政重點。市府積極推動「永續淨零三部曲」、制定《永續淨零自治條例》並落實能源轉型，讓「永續淨零」與經濟發展並行不悖。

「台中市企業永續A+行動」以「你的努力，值得被看見」為競賽宣導口號，不只是對企業永續作為的肯定，更象徵地方產業與全球永續潮流的接軌。張峯源強調，希望透過企業的實際行動，串聯產業供應鏈與社會各界資源，共同推動淨零與永續目標，讓完整的「永續生態圈」在台中紮根。

經發局指出，「台中市企業永續A+行動」聚焦於企業能源轉型、節能治理、減碳作為與綠色公益等面向，不僅落實ESG精神，更打造具備國際競爭力的永續供應鏈，藉此提升台中整體產業的綠色競爭力。此次獲獎企業在節能減碳與循環經濟上皆有亮眼表現，透過強化能源管理系統、建置廢水回收機制、汰換耗能設備等措施，有效提升能源效率，減少碳排放，讓綠色轉型不只是理想，而是具體成果。

典禮中頒發的「永續領航獎」由台灣佳能、大銀微系統及羅布森3家企業獲得；「永續菁英獎」則由漢翔航空工業、台中精機廠、正隆后里廠、福壽實業、歐思佛生物科技、哈伯精密及味榮食品工業等7家企業奪得，共計10家企業榮耀登榜。頒獎現場掌聲不斷，與會者互道祝賀，也彼此交流永續實踐經驗，場面熱絡。

副局長林敏棋出席時指出，市府不僅協助企業推動淨零轉型，也針對大型商場導入「低碳認證」制度，鼓勵業者率先落實節能減碳，讓市民在日常消費中就能參與永續行動。114年度通過「台中市商場低碳認證」的企業包括統一超商泰安服務區、統一超商清水服務區、三井Outlet中港店、特力屋北屯分公司及遠東百貨臺中分公司等5家大型商場，皆展現低碳執行的卓越成果，成為企業低碳轉型的標竿，也帶動更多中小型商場加入綠能行列。

林敏棋強調，企業積極落實永續作為，不僅能提升國際競爭力，也能串聯供應鏈上下游，擴大整體社會的永續影響力。市府期盼透過這項競賽與表揚活動，激勵更多企業投入永續轉型，攜手打造社會共榮、環境永續的美好城市願景。

 

10/28 全台詐欺最新數據

台中市政府能源效率減碳

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

