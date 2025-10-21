　
    • 　
>
中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

▲▼中華郵政新車隊電動三輪機車明上路。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政新車隊電動三輪機車明上路。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為打造綠色物流車隊，中華郵政繼引進電動二輪機車後，再引進首批44輛「電動三輪機車」，今舉辦啟用典禮，預計明天起在台北、板橋和三重等郵局優先試辦，未來成效良好將擴及偏鄉，中華郵政也將分階段推動電動車輛汰換，預計2040年全面電動化。

中華郵政公司董事長王國材表示，中華郵政自107年起響應政府2050淨零碳排政策，投遞車輛有一半都是電動機車，其中寄信同仁騎乘的二輪機車除投遞信函外，可協投包裹5顆到6顆，引進電動三輪機車後，最多可載80顆包裹，在中華郵政轉型綠色物流這一塊上扮演重要角色。

王國材表示，目前電動三輪機車引進兩款，一種是充電式，另一種為更換電池式，將測試哪一款適合中華郵政作業，日本和澳洲也開始試辦電動三輪車投遞，中華郵政與各國同樣走在世界的尖端，未來除一般小貨車可運投包裹、快捷外，電動三輪機車可寄信也可以投遞包裹，投遞包裹量可提供更大量、更好的服務，初期將在北部都會區試辦，未來檢視試辦成效後擴大實施，可擴及包裹量不多的屏東或花東。

王國材指出，中華郵政也將分階段推行電動車輛汰換計畫，期望在2040年前完成郵務車輛全面電動化，以實際行動支持政府綠色交通及淨零政策。此次啟用的電動三輪機車兼具節能減碳與高承載性，續航力足以支應郵件投遞，符合物流配送需求，相較於傳統燃油機車，每輛電動車每年可減少約471公斤的碳排放量，節能減碳成效顯著。

▲▼中華郵政新車隊電動三輪機車明上路。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政今舉辦電動三輪機車啟用典禮。（圖／記者李姿慧攝）

中華郵政郵務處長柯清長則說明，目前中華郵政有3630輛電動二輪車，投遞單位反應良好，才會進一步依照配重量和包裹承載量引進電動三輪機車，除可增加載運量也能減輕二輪機車風險，由於上坡路段二輪機車容易重心不穩傾倒，三輪機車則相對穩定性和安全性都較為提高，尤其對女性郵務士更具保障。

柯清長指出，明天起雙北三間郵局將試辦電動三輪機車投遞，其中台北郵局有18輛，板橋郵局16輛，三重郵局有10輛，總共44輛，試辦6個月後會根據實測成果推動，以空車來說，續航力可行駛75公里，若載送60顆包裹可行駛65公里，以該續航力來說足以支援投遞需求，電動三輪車取代機車協投包裹也將更安全。

綠色物流中華郵政郵局電動車電動三輪機車節能減碳

