普發1萬三讀　何欣純支持加碼：贊成台中市府跟進「分享經濟成果」

▲立法院會今三讀韌性特別預算，眾所矚目的普發現金案無異議通過。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（17日）三讀通過規模5448億元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，內容包含防衛韌性、產業補助，以及民眾最關注的普發現金1萬，預計公布後1個月內執行發放。綠委何欣純表示，「經濟成果、全民共享」的理念獲得各黨派支持，國際情勢變化多端，台中實施無薪假公司家數及人數，據近期統計有近百家企業逾二千人，顯示基層面臨生活壓力，中央已經率先普發現金，希望地方首長，也能將台中經濟發展成果和市民共享。

何欣純說，台中市政府如果想像成一間大公司，市民當然就是這家公司的股東，如果公司能賺錢，股東就可以分享成果，無論公司是業績提升、資產處分、投資收益、或公司有盈餘，都應該要適當回饋股東、維護股東的權益，最好的方式當然就是發放現金股利。

何欣純指出，台中市議會日前的大會決議，要求台中市府研議辦理，將送議會報告說明，同時立法院也三讀通過，決定普發現金1萬元，表示「經濟成果、全民共享」的理念獲得各黨派支持。另，何欣純早就曾在2023年疾呼中央普發現金，後來在蔡英文前總統、與蘇貞昌前院長的支持下，全民普發現金6000元，弱勢、中低收入戶再加碼。

何欣純表示，立院三讀通過韌性特別預算，普發現金最快11月發放，國際情勢變化多端，台中實施無薪假公司家數及人數，據近期統計有近百家企業逾二千人，顯示基層面臨生活壓力，中央已經率先普發現金，何欣純拋出相關主張，就是希望地方首長，也能將台中經濟發展成果和市民共享。

