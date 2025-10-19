響應世界糧食日　台中市食物銀行舉辦園遊會

▲台中市社會局昨天舉辦「 2025 世界糧食日 Save Food Save Lives 」園遊會。（圖／台中市政府社會局提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市政府社會局響應「世界糧食日」，昨（18）日委託台灣陽光婦女協會，於豐樂雕塑公園舉辦「 2025 世界糧食日 Save Food Save Lives 」園遊會， 規劃薩克斯風樂團、失智長輩舞蹈、兒少熱舞及樂器演奏等多元節目，還有闖關摸彩遊戲，帶民眾了解食物銀行與糧食議題。

社會局長廖靜芝指出，台中市在 106 年通過食物銀行自治條例後，成立愛心食材交換平台，由5間公有市場整合賣相較差或剩餘的蔬果，分配給社區照顧關懷據點，供長輩烹煮共餐。 食物是人類最基本的需求，本次活動以「珍惜食物、守護糧食安全」為核心 ，希望提升大眾對「惜食」、「減碳」、「食物權」的認識。

廖靜芝表示，台中市食物銀行現有2家實體分店、33處發放站及15家聯盟店，固定發放物資，援助弱勢家庭短期日常生活所需，每月超過 2,000 人次受益 ，感謝志工團體和發放站長期支援，讓食物銀行發揮更大的效益，連結民間愛心物資與資源， 深入社區，建構綿密的社會安全網絡 。

社會局分享， 1名楊姓女子在先生罹癌過世後獨自負擔家計照顧女兒，卻在上班途中發生車禍，一度被宣判為植物人，幸而經醫療團隊搶救，幸運康復。在她最困難的時候，食物銀行即時送上愛心物資，母女倆得以溫飽。楊小姐感謝社工與志工的關懷與支持 ，立下心願要努力復健，盡快盡快重返工作崗位，重返工作崗位，給女兒安穩的生活。

社會局說明，食物銀行的銀行的發放品項現在更多元，增加特殊物資及日常用品，若民眾因急難事由有需求，可至居住地區公所社會課提出申請及領取緊急食物包。另外也要感謝嘉里大榮物流有限公司，長期為食物銀行提供公益無償配送，邀請大眾一同協助弱勢家庭脫離困境，打造無飢餓永續發展環境，建構低碳城市。

