僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

▲和美大橋施工，上下班尖峰時段塞爆，替代道路出爐。（圖／議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為配合「和美大橋」新建工程和美端引道施工，自本月14日起至今年12月31日，第一階段封閉省道台61乙線（美港公路）西行線（往伸港方向）。原有雙車道被迫調整為「雙向各一車道通行」，上下班交通尖峰時段嚴重回堵，縣議員賴清美發現有人員在場疏導，壅塞情形稍緩，但她直言，顯然仍有許多駕駛不熟悉替代道路，呼籲相關單位加強宣導。

▲和美大橋施工，上下班尖峰時段塞爆，替代道路出爐。（圖／翻攝自台中市政府官網）

這波為期超過一年的交通管制，可說是和美大橋通車前的「陣痛期」。第一階段封閉西行線後，美港公路如同血管栓塞，車流在縮減的單一車道上緩慢前行，尤其在尖峰時刻，回堵車龍令人咋舌。用路人紛紛在網路上表達不滿，直呼通勤時間倍增。

▲和美大橋施工，上下班尖峰時段塞爆，警方前往維持交管。（圖／議員賴清美提供）

縣議員賴清美表示，現場已有安排人員指揮交通，情況比前幾日稍有改善，但從龐大的車流量來看，問題核心在於「資訊未普及」。她強調：「施工管制交通長達1年，由這幾天上班、下班的車潮壅塞來看，還是有許多用路人不知道替代道路如何走，希望相關單位繼續加強宣導。」

依據台中市政府官網指出，為了避開壅塞點，用路人可參考以下改道建議：從伸港出發用路人可由美港公路接「興工路」。從國道3號和美交流道下來： 建議改走「嘉卿路一段」，接「彰興路六段」後再轉「興工路」。從全興工業區出發的民眾，可利用「興工路」接回「美港公路」。從和美交流道出發，可走「嘉卿路一段」，接「彰新路六段」後再上「美港公路」。

▲和美大橋施工封閉時段出爐。（圖／翻攝自台中市政府）

和美警分局表示，已於上班易堵塞時段派遣警力加強疏導，並增派義交協勤，亦函文台中市政府建設局請營造廠商於彰新美港路口及彰新嘉卿路口設置改道標示牌，俾利民眾提早改道、車輛分流，以緩解因工程施作導致交通黑暗期之衝擊。

和美大橋目前工程目前進度已近八成，後續的和美端引道工程將分三階段進行交通管制：即日起至113年12月31日，封閉美港公路「西行線」（往伸港）。第二階段， 114年1月1日至8月31日，封閉美港公路「東行線」（往和美）。第三階段， 114年8月31日至10月31日，則會封閉「雙向內側車道」。用路人需有心理準備，未來一年行經此路段仍會受到影響。