美韓峰會87分鐘落幕！李在明承諾增軍費　向川普要核潛艦燃料

▲▼ 川普與李在明會談。（圖／路透）

▲ 李在明歡迎川普來訪，兩人握手合照。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統李在明及美國總統川普29日在國立慶州博物館舉行會談，雙方經濟外交幕僚皆到場，會議歷時87分鐘後結束。韓媒指出，兩位領袖針對造船業合作、提升國防預算及朝鮮半島和平等議題進行深度交流，並展現強化韓美同盟的堅定決心。

南韓總統辦公室說明，韓美會談於當地時間下午2時39分正式展開，至4時6分結束。兩位元首先於2時11分在會場會面，舉行歡迎儀式及無窮花大勳章授勳典禮，接著展開擴大會談並共進午餐。

南韓與會官員包括副總理兼企劃財政部長具潤哲、外交部長趙顯、產業通商部長金正官，以及政策室長金容範、國家安保室長魏聖洛、通商交涉本部長呂漢九等經濟外交核心幕僚。

美方則派出國務卿盧比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克，以及貿易代表格里爾等關稅談判關鍵人物。

李在明在開場發言中表示，將透過擴大對美投資及採購，支持美國製造業復興，並強調造船合作的重要性，「這不僅有助兩國經濟發展，更能實質化並深化韓美同盟。」

川普則盛讚，南韓已成為「造船業大師」，並指出「船舶建造是必要工作，我們正在費城造船廠及其他很多地方攜手合作」，「韓國企業正進駐美國，一起在美國造船，短期內將達到最高水準。」

針對安全議題，李在明向川普明確要求，「請下令讓我們能夠獲得核動力潛艦燃料供應」，由於柴油潛艦潛航能力較弱，對北韓或中國潛艦的追蹤活動存在限制，若美方允許提供燃料，「我們將利用自身技術，建造多艘搭載傳統武器的潛艦，在朝鮮半島海域進行防禦活動，美軍負擔也會減輕。」

李在明也就修訂《韓美原子能協定》一事呼籲川普，「針對使用後核燃料再處理或鈾濃縮部門也需推動實質協商」，同時承諾將透過提升國防預算及國防產業發展，大幅提升自主防衛能力，強調「為減輕美國負擔，我們將確實推動支援國防產業與增加防衛費。」

針對朝鮮半島情勢，川普表示，「我知道你們（南北韓）在朝鮮半島處於戰爭狀態，我們會看看能做些什麼。」

至於美國與北韓峰會，李在明透露，「北韓國務委員長金正恩尚未完全接受並理解川普總統的真心」，但認為川普稱他有意願且隨時可接受與金正恩會談，為朝鮮半島帶來和平暖意。川普則表示，「我很了解金正恩，我們處得很好，但時間真的喬不攏，對於沒能和金正恩會晤覺得很可惜。」

會談結束後並未舉行聯合記者會或發表共同聲明，兩位領袖預定於當晚李在明主持的APEC晚宴中，與其他6國元首再度會面。

10/28 全台詐欺最新數據

