習近平、高市早苗擬31日首次會晤　中日峰會安排中

▲日本與中國擬於31日舉行領導人會談。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

共同社引述多名政府相關人士29日說法稱，日本首相高市早苗與中國國家主席習近平的首場領導人峰會正在安排中，時間點將在31日。

報導指出，日本與中國政府正對此展開協調，會晤將在南韓亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間舉行。這也將是高市早苗上周就任日本首相之後，她與習近平首次面對面會談。

高市早苗預計30日出訪南韓，展開3天行程。外交消息人士透露，預計她在抵達南韓之後，就會與總統李在明會晤。