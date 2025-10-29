梨泰院159亡魂！踩踏3周年首辦官方悼念儀式　李在明致歉





▲梨泰院踩踏事故至今滿3周年，南韓政府首度舉辦官方追思儀式。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓2022年梨泰院踩踏慘劇屆滿3週年，政府29日首度與罹難者家屬攜手在首爾光化門廣場舉辦官方追思儀式，總統李在明透過影片發表悼詞，對罹難者家屬和全國人民致歉，承諾將徹查真相並改善緊急應變機制。

韓聯社、KBS WORLD報導，這場於上午10時29分開始的悼念活動，由行政安全部會同梨泰院踩踏事故遺屬協商會、市民對策會議及首爾市府聯合主辦，國務總理金民錫、國會議長禹元植等政要以及各團體代表約2000人出席。現場響起1分鐘警報聲致哀，多數參與者身穿象徵這起悲劇的紫色外套以示哀悼。

李在明表示，他身為負責國民生命安全的總統，再次向遇難者家屬及全國人民誠摯道歉，將正視應變不足、推卸責任及缺乏真誠道歉等問題，並誓言定會查明事故背後的真相。禹元植也提到，國會一定會通過《生命安全基本法》，完成守護國民生命安全的使命。

2022年10月29日萬聖節前夕，首爾梨泰院窄巷發生嚴重人群踩踏意外，共計159人喪生、195人輕重傷。

這起事件是當年震驚全球的致命事故之一，疫情解封後睽違3年的萬聖節活動吸引10萬人潮，斜坡窄巷一人跌倒引發骨牌效應，推擠踩踏釀成傷亡悲劇。

當晚社群媒體瘋傳警消奮力拉人卻拉不出來、民眾在人堆中臉色灰白的恐怖畫面，看似已經活活擠死。失去意識的民眾一個接一個被抬到大街上，身上衣不蔽體且被擠壓到腹部膨脹、滿身瘀傷，警消、醫護和主動幫忙的民眾徹夜CPR，能救回的卻是少數。一具具屍體倒地、警消狂做CPR的驚悚畫面迅速擴散，成為社會集體創傷。

▼梨泰院踩踏意外共計造成159人喪生、195人輕重傷。（圖／路透）