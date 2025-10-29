　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梨泰院159亡魂！踩踏3周年首辦官方悼念儀式　李在明致歉

▲▼ 首爾梨泰院踩踏事故發生三週年，南韓政府29日在首爾光化門廣場舉行悼念儀式。（圖／達志影像／newscom）

▲梨泰院踩踏事故至今滿3周年，南韓政府首度舉辦官方追思儀式。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓2022年梨泰院踩踏慘劇屆滿3週年，政府29日首度與罹難者家屬攜手在首爾光化門廣場舉辦官方追思儀式，總統李在明透過影片發表悼詞，對罹難者家屬和全國人民致歉，承諾將徹查真相並改善緊急應變機制。

韓聯社、KBS WORLD報導，這場於上午10時29分開始的悼念活動，由行政安全部會同梨泰院踩踏事故遺屬協商會、市民對策會議及首爾市府聯合主辦，國務總理金民錫、國會議長禹元植等政要以及各團體代表約2000人出席。現場響起1分鐘警報聲致哀，多數參與者身穿象徵這起悲劇的紫色外套以示哀悼。

李在明表示，他身為負責國民生命安全的總統，再次向遇難者家屬及全國人民誠摯道歉，將正視應變不足、推卸責任及缺乏真誠道歉等問題，並誓言定會查明事故背後的真相。禹元植也提到，國會一定會通過《生命安全基本法》，完成守護國民生命安全的使命。

2022年10月29日萬聖節前夕，首爾梨泰院窄巷發生嚴重人群踩踏意外，共計159人喪生、195人輕重傷。

這起事件是當年震驚全球的致命事故之一，疫情解封後睽違3年的萬聖節活動吸引10萬人潮，斜坡窄巷一人跌倒引發骨牌效應，推擠踩踏釀成傷亡悲劇。

當晚社群媒體瘋傳警消奮力拉人卻拉不出來、民眾在人堆中臉色灰白的恐怖畫面，看似已經活活擠死。失去意識的民眾一個接一個被抬到大街上，身上衣不蔽體且被擠壓到腹部膨脹、滿身瘀傷，警消、醫護和主動幫忙的民眾徹夜CPR，能救回的卻是少數。一具具屍體倒地、警消狂做CPR的驚悚畫面迅速擴散，成為社會集體創傷。

▼梨泰院踩踏意外共計造成159人喪生、195人輕重傷。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」私下暱稱曝光
快訊／台中男面朝下　卡床跟衣櫃間縫隙身亡
小S又神預言？粿粿1年前保證「結婚不會出軌」片段被挖
徐若熙申請海外FA！　球團暖心祝福
王子「到范姜IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過　網傻：早開始了
《全明星》紅隊連爆出軌！　網點名2組開酸：台版換乘戀愛
粿粿限動發聲　全場揪1關鍵：有沒有出軌一句話很難嗎
快訊／王子道歉！承認和粿粿「超過朋友應有的界線」
快訊／坤達確定離開《玩很大》暫休！　代班人選出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普APEC演說又提「台積電投資1千億美元」：很多台企赴美建廠

梨泰院159亡魂！踩踏3周年首辦官方悼念儀式　李在明致歉

「川習會」將達美中貿易協議！　川普APEC演說曝好消息

2天屠殺2000多人！衛星照驚見「土地染紅」　蘇丹內戰爆種族清洗

狼父反覆性侵11歲女兒　新加坡重判24年！竟是女友慫恿下手

美防長點名中國構成區域安全威脅　日本增防衛費、修改安保3文件

殘殺懷孕女友「剖腹取嬰」又焚屍！　大馬恐怖男子上訴求逃死

川普最愛！李在明將贈特製「新羅金冠」　美韓峰會菜單藏巧思

矽谷科技男怕「形象不符」被淘汰　整形拉皮成產業潮流

玫瑰花裝飾太浪漫　情侶深夜闖餐廳「激情在打卡景點愛愛」行竊

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

川普APEC演說又提「台積電投資1千億美元」：很多台企赴美建廠

梨泰院159亡魂！踩踏3周年首辦官方悼念儀式　李在明致歉

「川習會」將達美中貿易協議！　川普APEC演說曝好消息

2天屠殺2000多人！衛星照驚見「土地染紅」　蘇丹內戰爆種族清洗

狼父反覆性侵11歲女兒　新加坡重判24年！竟是女友慫恿下手

美防長點名中國構成區域安全威脅　日本增防衛費、修改安保3文件

殘殺懷孕女友「剖腹取嬰」又焚屍！　大馬恐怖男子上訴求逃死

川普最愛！李在明將贈特製「新羅金冠」　美韓峰會菜單藏巧思

矽谷科技男怕「形象不符」被淘汰　整形拉皮成產業潮流

玫瑰花裝飾太浪漫　情侶深夜闖餐廳「激情在打卡景點愛愛」行竊

「BabyBus」App廣告夾帶色情連結　官方致歉嚴處審核負責人

燕子口堰塞湖水位降！中橫公路天祥至太魯閣路段　今17時開放通行

范姜彥豐心碎撞見粿粿出軌！　昔稱「吵架有共識」恩愛畫面成笑話

勇士三分雨！單場17顆三分球加持　柯瑞、巴特勒攜手擊沉快艇

竹市陽光國小通學步道完工　行人友善再升級

范姜彥豐被引導「棄婚後財產分配」　網嘆比Andy還慘：人財兩失

川普APEC演說又提「台積電投資1千億美元」：很多台企赴美建廠

統一獅教練赴日取經！潘威倫加入西武秋訓　潘武雄赴火腿見習

終於鬆口！陸證實：川習會30日於釜山舉行

快訊／台中男面朝下卡「床跟衣櫃」縫隙身亡　送餐居服員嚇壞

舒淇自編導電影《女孩》　笑虧老公馮德倫:你不懂啦

國際熱門新聞

卡車撞爛「實驗猴逃脫」　疑染3病毒

Lisa愛牌鼻通出包　驗出「微生物超標」

赫格塞斯下令　美軍擊沉4艘運毒船釀14死

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

川習會在即　傳川普將調降對中關稅10％

輝達入股諾基亞！　斥資10億美元打造6G平台

台大研發「生髮神液」登國際　網：保護台灣

黃仁勳GTC影片 竟現台灣之光王建民

美股創新高輝達漲近5％　蘋果微軟市值一度破4兆

梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加

川普宣布今日將會晤黃仁勳

露肩婚紗被嫌「好像沒穿」　19歲新娘羞憤亡

股神光環黯淡！波克夏罕見遭降評　分析師直指問題

蘋果市值突破4兆美元

更多熱門

相關新聞

防長會談　日本增防衛費、修改安保3文件

防長會談　日本增防衛費、修改安保3文件

在美國總統川普準備與中國國家主席習近平會面之際，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）29日與日本防衛相小泉進次郎在東京會談。赫格塞斯警告，中國構成嚴峻區域安全威脅，小泉進次郎表示，2027年度日本防衛費占國內生產毛額（GDP）比重增至2%的政府目標將提前到2025年度內實施，並修訂國家安全保障戰略等3份文件。

川普最愛！李在明將贈特製「新羅金冠」

川普最愛！李在明將贈特製「新羅金冠」

川普：F-35飛彈本周運抵日本

川普：F-35飛彈本周運抵日本

安倍昭惠親贈川普「金字和平畫」

安倍昭惠親贈川普「金字和平畫」

川普稱「台灣就是台灣」親曝這點最棒

川普稱「台灣就是台灣」親曝這點最棒

關鍵字：

南韓梨泰院踩踏日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

遭范姜彥豐點名劈腿粿粿！　王子2前前避談話題「全程臭臉」畫面惹疑

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面