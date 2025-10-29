　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普APEC演說又提「台積電投資1千億美元」：很多台企赴美建廠

▲▼ 川普在南韓慶州的2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會發表演說。（圖／路透）

▲川普在南韓慶州出席2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普亞洲訪問行程來到南韓，今（29）日在亞太經濟合作會議（APEC）發表演說。他表示，除了台積電承諾投資1000億美元，還有很多台灣公司赴美建廠。

川普在慶州APEC峰會上提到，「我們掌握真實的數據，真的沒有更好的時機在美國投資了。」他表示，「自從大選以來，台積電（TSMC）已承諾在美國投資1000億美元。他們來自台灣，我們有很多來自台灣的公司在美國建廠。」

此外，川普也提及關稅及貿易協議，他表示4月宣布對等關稅時，一些人覺得很棒，另一些人卻不那麼肯定，但那是因為後者並不了解關稅，「我們沒有愚蠢地使用關稅，我們現在是為了國家安全這麼做」，更直指批評關稅的少數人都是「多年來占我們便宜的人，而現在他們無法這麼做了」。

川普表示，美國要跟盟友及夥伴簽署的協議，將讓聯盟變得比以往更加緊密與強大，「有了這些協議，我們的國家可以把至關重要的安全聯盟首次擴大到經濟安全的領域」，正在造船、能源、半導體、關鍵礦物、製藥等具有戰略重要性的產業，建立新合作夥伴關係。

川普也提及將於明（30）日登場的川習會，他表示很多人很感興趣，全世界都在關注，「你們大概知道中國的習主席明天要來這裡。我希望達成協議，我想我們將會達成協議。我認為這對雙方而言都會是一筆好交易，這真是一個好結果。」

 
10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

