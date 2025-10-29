陸紀念光復後立案查台獨　學者：反獨促統進入「歷史縱深推進」

▲大陸舉辦「紀念台灣光復80周年」大會 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方今年針對台灣光復80周年採取一系列行動，中國社會科學院台灣研究所研究員陳桂清認為，這標誌著大陸「反獨促統」事業進入歷史縱深推進的新階段，彰顯了大陸捍衛國家主權、推進統一的堅定決心與歷史主動，實現了從「應對挑戰」到「塑造大勢」的轉進，主動塑造有利於統一的歷史氛圍與現實環境。

陳桂清提到，近日，大陸方面在兩岸關係領域密集推出一系列重大行動，包含隆重紀念台灣光復80週年、設立台灣光復紀念日、新華社連續刊發「鐘台文」署名文章、公安機關對「台獨頑固分子」沈伯洋立案偵查等，相互呼應、層層遞進，清晰勾勒出對台工作的新變化、新態勢。

陳桂清指出，全國人大常委會表決通過決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日，以國家法律形式固化這一民族記憶，既回應了兩岸同胞銘記歷史、緬懷先烈的共同心願，更從法理層面夯實了「兩岸同屬一中」的歷史根基，「這一舉措直面民進黨當局歪曲歷史、炮製『台獨史觀』的卑劣行徑，以歷史事實戳穿『台灣地位未定論』的謊言，彰顯了中國對台灣擁有無可爭辯的主權這一不容挑戰的法理與現實。」

立委沈伯洋



陳桂清說，新華社接連刊發「鐘台文」署名文章，從現實與未來維度描繪了統一的光明藍圖，「這些論述既立足兩岸發展實際，又回應台灣同胞對美好生活的嚮往，打破了『台獨』勢力的輿論迷思，讓越來越多台灣同胞看清統一是機遇而非負擔，是福祉而非威脅。」

陳桂清認為，依法對「台獨頑固分子」實施懲戒，標誌著「反獨」工作從政治警示向法治懲戒深化，形成了「清單管理+精準懲戒+法律追責」的完整閉環，「台獨分子理應意識到，搞分裂是沒有任何出路的。任何形式的分裂行徑，都必將受到法律的嚴懲。」

陳桂清強調，一系列對台重大行動背後，是黨中央對台工作理念與實踐的深刻演進，呈現出鮮明的時代特徵，在戰略導向層面，實現了從「應對挑戰」到「塑造大勢」的轉進，通過夯實歷史記憶、明晰法理依據、描繪統一前景、嚴懲分裂行徑，主動塑造有利於統一的歷史氛圍與現實環境。

陳桂清說，在工作方式層面，堅持「剛柔並濟、標本兼治」，既以最大誠意擴大兩岸交流合作，通過「31條措施」「26條措施」等政策讓台胞台企享有同等待遇，深化融合發展；又保持反獨高壓態勢，精準打擊頑固台獨分子，形成「不敢獨、不能獨、不想獨」的強大震懾。

陳桂清還說，在價值立場層面，始終堅持以人民為中心，無論是設立紀念日守護民族記憶，還是闡釋統一利好，抑或打擊台獨、保護同胞利益，都體現了為台灣民眾著想的主張立場。