陸央媒接力齊發聲　「台灣光復」話語權另闢「祖國統一」戰場

▲大陸央媒接力發聲主導「台灣光復」話語權。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

2025年10月25日為「台灣光復80週年」，然而，大陸多家央媒前後密集發聲，將「台灣光復」的歷史意義與「祖國統一」的當代使命相連結，藉此將輿論主導權掌握在手。包括《人民日報》、《新華社》及《央視》等接連刊文，從歷史、命運共同體、主權完整與民族復興等角度論述「統一必然實現」，形成新一輪圍繞台灣前途的輿論戰。

▲大陸官方在盧溝橋舉辦「台灣光復展」。（圖／記者任以芳攝）

《澎湃新聞》報導，10月27日，《人民日報》刊登中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東的署名文章《台灣光復八十週年的當代啟示》，提出四點觀察：其一，堅定捍衛歷史真相與「國際一中」格局，強調台灣是中國領土不可分割的一部分；其二，強化兩岸命運共同體意識，深化融合發展與文化認同；其三，維護國家主權與領土完整，將捍衛統一視為全體中華兒女的神聖使命；其四，攜手推動統一，共享民族復興榮耀。文章結語指出，「中國統一勢不可擋，台灣前途在於國家統一」。

《新華社》也以「鍾台文」名義刊登《台灣問題的由來和性質》，重申中華人民共和國自1949年建政後「理所當然行使包括台灣在內的全中國主權」，並強調「台灣問題必須由中國人自己解決」。同時，文章還援引「九二共識」為台海和平穩定「定海神針」，主張只要堅持一個中國原則、反對分裂，兩岸即可開啟對話、共謀發展。

《央視台海之聲》則於昨（26）日晚間發表評論稱，「實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望。」呼籲台灣同胞「堅決反對台獨分裂、共護抗戰勝利成果」，宣稱有台媒與青年發聲，「和平統一後台灣會更好。」

▲大陸國台辦主任宋濤出席「台灣光復紀念日」招待會。（圖／記者任以芳攝）

同日，《環球時報》旗下「北平鋒」評論指出，美國《時代》雜誌批評賴清德為「魯莽領導人」，讓台灣成為「全球最危險的引爆點」。文章批評民進黨政府操弄「抗中」與「去中化」，加劇社會對立與戰爭風險，並稱「台獨與和平水火不容」。

值得注意的是，自10月23日起，「北平鋒」連續四天發表與「統一」有關評論文章，從「推進祖國統一大業勢不可擋」到「祖國完全統一必定實現」，逐步形成統一論述邏輯，在「台灣光復」紀念氛圍下，強化「歷史正統」與「民族復興」的輿論定位。