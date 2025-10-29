再談「統一好處」　國台辦：台灣同胞在國際上「腰桿會更硬」

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸全國政協主席王滬寧近日拋出「統一好處」說，引發議論。大陸國台辦今（29）日接續強調，「和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處」，並稱大陸完全容得下來自台灣的商品和企業，同時，「台灣同胞在國際上腰桿會更硬」。

大陸全國政協主席王滬寧25日出席「紀念台灣光復80周年大會」發表講話表示，以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利，和平統一後，台灣有七個「更好」。

對此，大陸國台辦發言人彭慶恩今日於例行記者會上表示，「『和平統一、一國兩制』是實現國家統一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安」。

「和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處」，彭慶恩稱，大陸人口多，市場廣，產業強，完全容得下來自台灣的商品和企業；立足大陸超大市場和規模經濟優勢，結合自身科技特色和人才優勢，台灣經濟發展將煥發新的活力。

彭慶恩說，兩岸實現互聯互通、應通盡通，台灣的能源資源保障將得到增強，基礎設施建設將得到發展。「兩岸實現公共服務和公共資源共享，將為台灣同胞生活提供更多便利，共享中國式現代化發展成果。」

「在中華文化的傳承和滋養中，台灣同胞的創造力將得到充分激發，精神文化生活將更加豐富多彩」，彭慶恩稱，「有強大祖國做後盾，台灣的安全和發展利益將得到充分保障，台灣同胞在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴」。

此外，彭慶恩介紹，據不完全統計，截至10月28日，大陸駐美國、俄羅斯、英國、法國等30餘個國家的使領館、團都舉行了台灣光復80周年相關紀念活動，「充分反映、有力鞏固了國際社會堅持世界上只有一個中國、台灣是中國不可分割一部分的普遍共識」。