臉書體驗台網友瘋狂喊話　國台辦：我們認真對待每則留言

▲大陸國台辦臉書帳號。（圖／翻攝FB）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國台辦上週以「國務院台辦發言人」名義進駐臉書（Facebook），引發眾多台灣網友前往留言，其中許多都是負面的回應。國台辦表示，該臉書帳號收到許多台灣網友留言「祝福與支持」，並強調「我們認真對待每則留言」。

截至今（29）日，「國務院台辦發言人」臉書帳號累計超過3.3萬的追蹤數，所有貼文皆以繁體中文呈現，迄今每則貼文都有數千甚至破萬的網友留言。不過許多留言是為大陸藝人于朦朧的逝世「伸冤」，也有人批評大陸對台立場。

值得注意的事，其中一則網友留言稱：「不知道能不能幫忙尋根？我們家在大陸好像還有親人」，國台辦小編則主動回覆「我們可以幫忙，請您將線索通過私信發送給我們。」

陸委會提醒台灣民眾，若有任何人通過臉書私訊功能，配合大陸有關懸賞通告提供線索或檢舉等，或面臨7年以上有期徒刑。

對此，大陸國台辦發言人彭慶恩今日於例行記者會上表示，「國務院台辦發言人」臉書帳號開通後，收到許多島內（指台灣）網友留言祝福與支持，還有網友留言希望協助尋找大陸親人。

彭慶恩續指，這反映出台灣同胞對兩岸關係發展的關切，對獲取正確資訊的需求，以及渴望增進同胞情誼的心聲。「我們認真對待每則留言，將繼續用好這一新的溝通平台，多為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。」

彭慶恩批評，民進黨當局對此如臨大敵，威脅恐嚇，嚴重侵害台灣同胞的基本權利，充分暴露其標榜「言論自由」的虛偽本質。他稱，「台獨」是歷史逆流，是兩岸禍害。「希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，我們嚴格依法保護舉報人的信息和合法權益。」

▼大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／翻攝央視新聞）