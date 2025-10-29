　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「知台派」任國台辦新發言人！　經濟局長彭慶恩今首秀

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國台辦近期就對台宣傳進行加強與調整，新聞局局長兼發言人陳斌華今（29）日於例行記者會上介紹新任發言人彭慶恩，並由他首次主持當日記者會。至此，國台辦形成三位發言人的格局。

陳斌華於媒體提問前，主動介紹彭慶恩出場。彭慶恩向媒體打招呼：「今天是我第一次主持國台辦新聞發布會，我將在這個全新的崗位上，及時、準確、全面介紹我們對台方針政策和各項工作舉措，和大家加強溝通交流，共同致力增進兩岸同胞之間的了解與理解。」

大陸國台辦新聞局（宣傳局）負責涉台新聞工作相關事務，並負責台灣記者的管理；其中還包括承辦國台辦新聞發布工作。目前新聞局局長為陳斌華、副局長為朱鳳蓮，兩人皆身兼國台辦發言人。彭慶恩的加入，使國台辦形成三位發言人的格局。

國台辦近日加強對台宣傳，自本月起，新聞發佈會（記者會）將由原先的「每月兩次」改為「每周一次」；另自上週起，進駐臉書（Facebook）開設粉絲專頁。

▲▼大陸國台辦發言人、經濟局長彭慶恩。（圖／翻攝央視新聞）

▲大陸國台辦新任發言人彭慶恩。（圖／翻攝央視新聞）

彭慶恩目前還是大陸國台辦經濟局局長，他於去年接任該職位。據《東森新媒體ETtoday》此前報導，彭慶恩在國台辦歷練完整，先後在研究局、秘書局、經濟局都有工作經驗，不論是對台研究、兩岸經貿業務都十分熟悉，也是國台辦「知台派」代表之一。2006年到2017年在經濟局工作約11年期間，除了短暫經歷陳水扁、蔡英文時代，彭慶恩完整經歷馬英九8年執政時期，也是兩岸經貿交流最高峰的年代。

彭慶恩生於1969年1月，河南葉縣人。1995年7月畢業於北京大學社會學系社會學專業研究生，同年加入國台辦工作。1995年7月到1996年7月在國台辦研究局幹部（其間：1996年4月到12月在甘肅省臨夏州廣河縣任職）。

1996年7月到2006年12月，彭慶恩擔任國台辦研究局三處副主任科員、研究局三處主任科員；2000年8月到2003年11月擔任秘書局綜合處主任科員、綜合處副處長；2006年12月到2010年11月擔任經濟局四處處長、2010年11月到2017年8月擔任經濟局副局長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lisa愛牌出包！　泰官方：快停用檢查編號
快訊／男嬰遭丟排水溝亡　25歲生母落網
快訊／中職正式公告自由球員！　21位列A級
凌晨2點才睡！　大谷翔平挨轟懊悔：沒做到最理想
90歲嬤遭兒裝袋丟山坡　驗屍結果曝
快訊／豬瘟爆發後出國　「隔空看診」獸醫佐回來了
快訊／大谷翔平吞敗投！　藍鳥系列賽扳平
騙「18禁挑戰」有獎金　2正妹遭猥褻性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

再談「統一好處」　國台辦：台灣同胞在國際上「腰桿會更硬」

四中全會後對台工作　國台辦：鼓勵台胞參與大陸經濟社會建設

臉書體驗台網友瘋狂喊話　國台辦：我們認真對待每則留言

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

陸女童舞校練下腰「半身不遂」　脊椎重傷只能穿尿布向官方求償

「知台派」任國台辦新發言人！　經濟局長彭慶恩今首秀

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人　僅存女選手半個月暴瘦如野人

中共發布十五五規劃建議全文：牢牢把握兩岸關係主導權

陸十五五規劃建議出爐：採取「超常規措施」推動核心技術攻關

宋濤會見蕭旭岑一行：習近平賀電鄭麗文為兩黨、兩岸關係指明方向

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

再談「統一好處」　國台辦：台灣同胞在國際上「腰桿會更硬」

四中全會後對台工作　國台辦：鼓勵台胞參與大陸經濟社會建設

臉書體驗台網友瘋狂喊話　國台辦：我們認真對待每則留言

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

陸女童舞校練下腰「半身不遂」　脊椎重傷只能穿尿布向官方求償

「知台派」任國台辦新發言人！　經濟局長彭慶恩今首秀

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人　僅存女選手半個月暴瘦如野人

中共發布十五五規劃建議全文：牢牢把握兩岸關係主導權

陸十五五規劃建議出爐：採取「超常規措施」推動核心技術攻關

宋濤會見蕭旭岑一行：習近平賀電鄭麗文為兩黨、兩岸關係指明方向

疑碰大哥女人！宜蘭男被毆打凌辱「逼喝尿」　過程全被拍下PO網

運將過年被開單超不爽　隔天見女警繞2圈狂罵「破麻」被起訴

BTS柾國冰塊腹肌搭丹寧雙倍性感回歸！再度穿上Calvin Klein多圖放送

鍾麗緹小女兒考拉時尚秀驚豔全場　網瘋喊：原地出道！

玫瑰花裝飾太浪漫　情侶深夜闖餐廳「激情在打卡景點愛愛」行竊

烤黑輪入選米其林！從三輪攤車賣到開店面　銅板價還有熱湯免費喝

AI行銷新革命！Google推出Pomelli　一鍵生成品牌內容

見證農村再生成果！花蓮從逆境中紮根　韌性+創意奪農再活力獎

浪花兄弟回來了！　隔15年合體掀爆回憶殺...周杰倫出手助陣

3歲童上鋪摔落反覆嘔吐　已「嚴重顱內出血」緊急開顱搶命

舒淇自編導電影《女孩》　笑虧老公馮德倫:你不懂啦

大陸熱門新聞

陸「萬能遙控器」流竄　配對解碼便能破解社區商場停車場鐵捲門

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人 僅存女選手半個月暴瘦如野人

陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」

「知台派」任國台辦新發言人！　經濟局長彭慶恩今首秀

男子「刮中百萬」請假去兌獎！店員嘆：無效

超驚險！陸女誤將「蛇窩」當野生彈跳床玩

大陸又一開源模型爆紅！　MiniMax性能「超越DeepSeek」

中共十五五規劃建議全文：牢牢把握兩岸關係主導權

交往1個月當爸！男擺20桌滿月酒才知「非親生」

「奶皮糖葫蘆」爆紅！陸顧客甘願排3hr

宋濤會見蕭旭岑一行：習賀電鄭為兩岸、兩黨指明方向

中日外長通話　王毅：台灣問題事關兩國「基本信義」

陸十五五規劃建議出爐：採取「超常規措施」推動核心技術攻關

更多熱門

相關新聞

進駐臉書逾一週　國台辦：我們認真對待每則留言

進駐臉書逾一週　國台辦：我們認真對待每則留言

大陸國台辦上週以「國務院台辦發言人」名義進駐臉書（Facebook），引發眾多台灣網友前往留言，其中許多都是負面的回應。國台辦表示，該臉書帳號收到許多台灣網友留言「祝福與支持」，並強調「我們認真對待每則留言」。

陸對沈伯洋立案偵查　陸委會：台灣人絕不接受恫嚇脅迫

陸對沈伯洋立案偵查　陸委會：台灣人絕不接受恫嚇脅迫

沈伯洋遭陸「立案偵查」　國台辦大讚「正義之舉」

沈伯洋遭陸「立案偵查」　國台辦大讚「正義之舉」

陸辦紀念台灣光復大會　陸委會：虛構謬論

陸辦紀念台灣光復大會　陸委會：虛構謬論

陸設立「台灣光復紀念日」　陸委會：和中共毫無關係

陸設立「台灣光復紀念日」　陸委會：和中共毫無關係

關鍵字：

國台辦發言人經濟局彭慶恩

讀者迴響

熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面