「知台派」任國台辦新發言人！　經濟局長彭慶恩今首秀

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國台辦近期就對台宣傳進行加強與調整，新聞局局長兼發言人陳斌華今（29）日於例行記者會上介紹新任發言人彭慶恩，並由他首次主持當日記者會。至此，國台辦形成三位發言人的格局。

陳斌華於媒體提問前，主動介紹彭慶恩出場。彭慶恩向媒體打招呼：「今天是我第一次主持國台辦新聞發布會，我將在這個全新的崗位上，及時、準確、全面介紹我們對台方針政策和各項工作舉措，和大家加強溝通交流，共同致力增進兩岸同胞之間的了解與理解。」

大陸國台辦新聞局（宣傳局）負責涉台新聞工作相關事務，並負責台灣記者的管理；其中還包括承辦國台辦新聞發布工作。目前新聞局局長為陳斌華、副局長為朱鳳蓮，兩人皆身兼國台辦發言人。彭慶恩的加入，使國台辦形成三位發言人的格局。

國台辦近日加強對台宣傳，自本月起，新聞發佈會（記者會）將由原先的「每月兩次」改為「每周一次」；另自上週起，進駐臉書（Facebook）開設粉絲專頁。

▲大陸國台辦新任發言人彭慶恩。（圖／翻攝央視新聞）

彭慶恩目前還是大陸國台辦經濟局局長，他於去年接任該職位。據《東森新媒體ETtoday》此前報導，彭慶恩在國台辦歷練完整，先後在研究局、秘書局、經濟局都有工作經驗，不論是對台研究、兩岸經貿業務都十分熟悉，也是國台辦「知台派」代表之一。2006年到2017年在經濟局工作約11年期間，除了短暫經歷陳水扁、蔡英文時代，彭慶恩完整經歷馬英九8年執政時期，也是兩岸經貿交流最高峰的年代。

彭慶恩生於1969年1月，河南葉縣人。1995年7月畢業於北京大學社會學系社會學專業研究生，同年加入國台辦工作。1995年7月到1996年7月在國台辦研究局幹部（其間：1996年4月到12月在甘肅省臨夏州廣河縣任職）。

1996年7月到2006年12月，彭慶恩擔任國台辦研究局三處副主任科員、研究局三處主任科員；2000年8月到2003年11月擔任秘書局綜合處主任科員、綜合處副處長；2006年12月到2010年11月擔任經濟局四處處長、2010年11月到2017年8月擔任經濟局副局長。