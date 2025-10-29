　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

四中全會後對台工作　國台辦：鼓勵台胞參與大陸經濟社會建設

▲▼大陸國台辦發言人、經濟局長彭慶恩。（圖／翻攝參考消息）。

大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／翻攝參考消息）

記者陳冠宇／綜合報導

中共二十屆四中全會近日舉行，審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，其中也有涉台篇幅。就對台工作部分，大陸國台辦表示，將不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，「鼓勵支持更多台灣同胞參與大陸經濟社會建設」。

在該份「十五五規劃建議」中強調，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權。

該建議還提到，深化兩岸交流合作，共同傳承弘揚中華文化。高質量推進兩岸融合發展示範區建設，加強產業合作，推動兩岸經濟合作。落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，增進兩岸同胞福祉。

對於四中全會通過的建議，大陸國台辦發言人彭慶恩今（29）日於例行記者會上表示，「中共二十屆四中全會明確了在全面建設社會主義現代化國家新征程上推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的目標任務，體現了對台工作在強國建設、民族復興進程中的戰略定位，為做好新時代對台工作開闢廣闊空間，提供強勁動力，具有重要指導意義。」

彭慶恩強調，大陸將深入學習領會貫徹中共二十屆四中全會精神，全面貫徹落實中共中央總書記習近平關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉。

彭慶恩續指，堅持不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，鼓勵支持更多台灣同胞參與大陸經濟社會建設，共享中國式現代化發展機遇和成果，團結廣大台灣同胞共創中華民族綿長福祉。

