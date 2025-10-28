新華社文章提「愛國者治台」　陸委會：台灣民眾不會上當

▲陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

新華社連續三日發布署名「鐘台文」文章，表達對台政策立場。其中一篇提到，統一後將實行「愛國者治台」、高度自治等。陸委會對此回應，「愛國者治台」是從「愛國者治港」而來，然而香港今日的選舉已毫無意義，「中共企圖在台灣複製香港模式，台灣民眾不會上當」。

新華社分別從26日到今（28）日刊登署名「鐘台文」文章：「台灣問題的由來和性質」、「兩岸關係發展和統一利好」及「祖國必然統一勢不可擋」。分析指出，「鐘台文」代表中共中央台辦（與國台辦為一個機構兩塊牌子）的文章，用以表達既有立場。

「兩岸關係發展與統一利好」文章於27日晚間刊發，提到統一後將實行「愛國者治台」、高度自治，廣大台灣同胞可以真正當家做主，私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

對此，陸委會今日透過書面表示，所謂「愛國者治台」，顯然是從中共對香港的「愛國者治港」而來；香港移交中共初期，中共宣稱港人治港、高度自治，50年不變。但50年不到，就變成「愛國者治港」，改由中共全面管治。

「中共想把台灣『香港化』的企圖非常明顯」，陸委會指出，香港慘痛的經驗已告訴全世界，所謂「愛國者」，就是對中共效忠的人；中共認可的效忠份子，就被允許出任公職；中共不認可的，連參選資格都沒有，甚至要入獄改造。

陸委會強調，香港今日的選舉已毫無意義，香港的民主黨派現在已全部解散，2021年選出的香港立法會已經沒有任何民主黨派的議員，立法會由中共全面掌控。「中共企圖在台灣複製香港模式，台灣民眾不會上當。」