法第一夫人被誣指是男的　女兒：母親長期焦慮不敢上網

▲法國總統馬克宏夫婦。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

法國第一夫人碧姬（Brigitte Macron）因長期遭網路誣指「實為男性」而身心受創，其女兒蒂法妮（Tiphaine Auzière）於巴黎（Paris）法院作證時坦言，母親因此陷入長期的「深層焦慮」。

根據《CNN》報導，這起案件涉及十名被告，他們被控在網路上長期騷擾並散播針對碧姬的性別與性傾向謠言，導致她的私生活與心理健康嚴重受影響。

41歲的蒂法妮在庭上指出，自謠言擴散以來「幾乎沒有一週母親未受到騷擾」，即便在私人場合也無法避免他人提起這些謊言。她形容，母親必須時刻留意自己的服裝與肢體語言，擔心照片被曲解並在網路上遭到攻擊。

醫學評估顯示，這些攻擊已對她造成明確的心理創傷。奧濟耶說，母親最初還會閱讀社群上的留言，但如今已不願再看。

碧姬與前夫安德烈（André-Louis Auzière）育有三名子女，蒂法妮是最小的。她在庭上表示，母親最難以承受的是孫輩們也聽到外界的謠言，「她不知道該怎麼讓這一切結束」，整個家庭都被捲入輿論風暴。

整起案件可追溯至2024年8月，當時碧姬的律師提告，指控一群人在網路上進行有組織的霸凌與誹謗。檢方指出，相關留言除了質疑她的性別與性傾向外，甚至以惡意言詞暗指她與總統之間的年齡差為「戀童關係」。警方隨後於2025年2月與3月兩度採取行動，共逮捕十人。審判預計進行兩天，判決將擇期宣布。

被告名單包含八名男性與兩名女性，年齡介於41至60歲之間，職業遍及政界、藝術與企業界，其中包括一名地方民選官員、一名畫廊負責人、一名教師與一名資訊專業人士。

根據《BFMTV》報導，最受矚目的是41歲的廣告主管阿特朗（Aurélien Poirson-Atlan），他使用化名「柔伊・薩岡（Zoé Sagan）」在社群平台X上活躍，其帳號已被停權，而被停權的原因與其過去多次發表陰謀論有關。若罪名成立，這些被告可能面臨最長兩年徒刑。

這場官司發生在另一場跨國訴訟之後。三個月前，馬克宏（Macron）夫婦已在美國特拉華州（Delaware）對右翼播客主持人歐文斯（Candace Owens）提起22項誹謗訴訟，指控她長期散布「碧姬是男性」的陰謀論。

依據訴狀，歐文斯發起了一場「持續一年的惡意誹謗行動」，她於2024年3月在YouTube上發布影片《法國第一夫人是男性嗎？（Is France’s First Lady a Man?）》後引發關注。影片在X上被大量轉傳，她甚至聲稱這「可能是政治史上最大的醜聞」。

事後，歐文斯又為其近450萬名YouTube訂閱者製作多支影片，包括名為《成為碧姬（Becoming Brigitte）》的系列節目，持續炒作相關陰謀。《CNN》指出，這些內容使碧姬成為國際輿論的攻擊焦點，也加劇了她長期面臨的心理壓力。

延伸閱讀

▸ 穿露肩婚紗遭公婆罵「丟臉又暴露」！ 19歲新娘走上絕路

▸ 換換愛3／交往3年情斷！郭方儒兩年前早預言「新郎不一定是我」

▸ 原始連結