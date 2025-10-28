手搖飲喝到穿戴甲！店員謊稱「女客掉的」又假冒老闆致歉...他氣炸

▲原PO喝手搖飲竟喝到穿戴甲片。圖僅示意，非當事店家。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

桃園一名網友到中壢某家連鎖手搖飲店買飲料，卻從杯子裡喝出一片穿戴甲片，事後女店員謊稱是其他女客人掉的，還有人冒充老闆來電致歉，承認就是該穿戴甲片就是女店員的，讓他無奈直呼「一間店全是騙子！」

該名網友在「爆料公社」以「喝飲料喝到穿戴甲片，員工還不誠實」為題發文，表示他在中壢某家連鎖手搖飲店買了飲料來喝，竟在使用粗吸管時，吸出一片穿戴甲片，他氣得致電告訴店家狀況。他坦言，原本自己是想著「告知完就算了」，沒想到店家卻突然打電話來解釋。

原PO說到，那位女店員聲稱，從監視器紀錄來看，是一位女客人伸手進去結帳時，穿戴甲片不慎脫落，才會掉進他的杯子裡，而他請女店員將畫面留給他，對方卻開始結巴，讓他忍不住質疑，「鬼話連篇」、「推辭加上說謊」。

「一間店全是騙子還不容易！」原PO指出，後來店家再次來電致歉，不確定是店長還是老闆，但態度不錯，也承認是女店員掉的，怎料該店家又在深夜近11時打電話給他，並得知撥這通電話才是真正的老闆，而前面那一通電話其實是「員工裝成老闆」打來的。

