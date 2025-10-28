超商看到疑似點數詐騙！他不敢詢問「我只是買咖啡」　網嘆：沒用

▲原PO在超商遇到疑似點數詐騙，但由於店員沒有特別反應，他也不敢上前關心。圖僅示意，與本文無關。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

「如果是你會雞婆上前關心嗎？」一名網友分享，日前他在超商看到一名婦人拿著一疊Apple點數儲值卡要結帳，但她錢包裡早有大量點數儲值卡，讓他質疑可能是遇到點數詐騙，惟當下店員沒有特別反應，而他也不敢開口詢問，只能在事後感嘆「我也只是一個買咖啡的人」。

這名網友在「爆料公社」發文表示，某天他到超商櫃檯去換咖啡，後面接著一位神色緊張的婦人，拿了一疊Apple點數儲值卡讓店員結帳，一張價值1000元，結帳前婦人還拍照傳到LINE聊天室。

原PO說，當時店員告訴婦人「一次只能結帳3張」，婦人回應「我知道，我買過。」而他則在一旁觀察，發現婦人的錢包裡已經有一大疊點數儲值卡了，「我開始面色凝重瞄一眼後方等結帳的客戶和店員，但沒有人有反應，而我也只是一個買咖啡的人，最後只能在旁邊觀察那婦人結帳後，離開了。」

對此，原PO也好奇問道，「最終我還是無法雞婆開口，詢問她買那麼多儲值點數卡用意為何？現在點數儲值詐騙手法還流行嗎？如果是你／妳遇上，會雞婆上前關心嗎？」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「會報警，立即的」、「關心不一定有用」、「會嘴一句看看有沒有機會，但也就真的一嘴」、「不會關心，有些人關心反而說你多管閒事」、「勸了也沒用（我是店員）久了就只會提醒一下『有沒有被詐騙？』客人說『沒有』，我就不會再多說了」、「不會，就是要被騙過才會有教訓」、「不會關心，看看一堆郵局或銀行行員在勸導即將被詐騙的人，大部分都不會給好臉色，只好讓他們痛一次才知道社會險惡」。

