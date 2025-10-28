高鐵買2座位放行李！他見自由座阿嬤「坐扶手」驅趕...網2派戰翻

▲原PO買了2張高鐵對號座車票，卻有一名自由座阿嬤坐到扶手上。圖僅示意，與本文無關。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

「請問我這樣會不會太過分呢？」一名網友分享，他在連假最後一天搭乘高鐵南下，直接買了2張對號座車票，一個留給自己坐、一個則拿來放行李，沒想到由於人潮眾多，開放自由座乘客進到對號座車廂，此時一位阿嬤直接就坐在座椅的扶手上，半個身體都擠進位子，讓他無奈要求對方離開。

該名網友在Dcard以「一個人買兩個高鐵對號座」為題發文，表示光復節連假最後一天，他為了能有空間好好放行李，直接買了2張對號座車票，而他自己坐在靠窗的位子，讓行李和隨身包放在靠走道的位置。

原PO提到，由於當天人潮太多，高鐵突然開放自由座乘客進入車廂，就有一位買自由座車票的阿嬤，直接坐在靠走道座位的扶手上，還將幾乎半個身體擠進那個位子，而他刻意移動到走道位上，禮貌地告訴對方「兩個都是我買的座位，我現在要坐，你可以離開我的座位嗎？」

原PO指出，當下那位阿嬤摸摸鼻子起身離開，但他事後也忍不住思考，「請問我這樣會不會太過分呢？」

貼文曝光網友們分兩派，一派認為有花錢買座位自然能請別人離開，「不會啊，你有花錢欸」、「堅定一點，你一開始就買了兩個座位，就代表你不想讓別人靠近你」、「我也覺得完全不過分，他們如果需要位置，也可以自己買對號座」、「為什麼會？買兩個位置你要坐橫的也沒事吧」、「原來可以多買一個位置放行李。可是一定會遇到你的情況，有白目會以為是空位而佔用，真的很兩難」。

但也有網友覺得人潮多時，若能多體諒阿嬤會好一點，「如果只是坐扶手，我個人是不會太計較」、「不過分，只是不夠大方，若沒有碰到我，我可以接受」、「蠻過分的，她靠在扶手上又沒礙到你」、「想到自己家人最近買不到票只好自由座，如果只是把手我會給靠坐」。

