　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵買2座位放行李！他見自由座阿嬤「坐扶手」驅趕...網2派戰翻

一位民眾買了2張高鐵對號座車票，卻有一名自由座阿嬤坐到扶手上。圖僅示意，與本文無關。（圖／報系資料照）

▲原PO買了2張高鐵對號座車票，卻有一名自由座阿嬤坐到扶手上。圖僅示意，與本文無關。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

「請問我這樣會不會太過分呢？」一名網友分享，他在連假最後一天搭乘高鐵南下，直接買了2張對號座車票，一個留給自己坐、一個則拿來放行李，沒想到由於人潮眾多，開放自由座乘客進到對號座車廂，此時一位阿嬤直接就坐在座椅的扶手上，半個身體都擠進位子，讓他無奈要求對方離開。

該名網友在Dcard以「一個人買兩個高鐵對號座」為題發文，表示光復節連假最後一天，他為了能有空間好好放行李，直接買了2張對號座車票，而他自己坐在靠窗的位子，讓行李和隨身包放在靠走道的位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，由於當天人潮太多，高鐵突然開放自由座乘客進入車廂，就有一位買自由座車票的阿嬤，直接坐在靠走道座位的扶手上，還將幾乎半個身體擠進那個位子，而他刻意移動到走道位上，禮貌地告訴對方「兩個都是我買的座位，我現在要坐，你可以離開我的座位嗎？」

原PO指出，當下那位阿嬤摸摸鼻子起身離開，但他事後也忍不住思考，「請問我這樣會不會太過分呢？」

貼文曝光網友們分兩派，一派認為有花錢買座位自然能請別人離開，「不會啊，你有花錢欸」、「堅定一點，你一開始就買了兩個座位，就代表你不想讓別人靠近你」、「我也覺得完全不過分，他們如果需要位置，也可以自己買對號座」、「為什麼會？買兩個位置你要坐橫的也沒事吧」、「原來可以多買一個位置放行李。可是一定會遇到你的情況，有白目會以為是空位而佔用，真的很兩難」。

但也有網友覺得人潮多時，若能多體諒阿嬤會好一點，「如果只是坐扶手，我個人是不會太計較」、「不過分，只是不夠大方，若沒有碰到我，我可以接受」、「蠻過分的，她靠在扶手上又沒礙到你」、「想到自己家人最近買不到票只好自由座，如果只是把手我會給靠坐」。

延伸閱讀
被丈夫要求每月支付4千居住費！　人妻繳不出遭趕出家門
丈夫外遇稱「只是玩玩、累了就回家」　人妻崩潰：提離婚還被打
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
18局大戰近7小時！大谷累了：我想趕快回家睡覺
快訊／首位自首閃兵藝人！赴地檢署認了
曾智希打雷射「結果超慘」！　火大公開照片
快訊／18局終於打完！　道奇再見全壘打贏了
快訊／18局史詩戰！大谷單場9上壘　山本由伸竟在熱身
獨／信義豪宅雙屍穿著曝！留2包藥錠+粉末

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

焦慮不是敵人而是提醒！暢銷書《焦慮是禮物》教你把不安轉化為溫柔自我修復力

外送員主動要小費！他不爽還是給了：怕便當加料

禁廚餘養豬聲浪高漲　農業部：持續評估配套「地方可自主決定」

團體訂機票「1人修改」GG了！旅遊達人示警：整團飛不成

太懶沒動力？心理師揭「五分鐘啟動術」：只要開始，就能騙過大腦

手搖飲喝到穿戴甲！店員謊稱「女客掉的」又假冒老闆致歉...他氣炸

成人網癮日趨嚴重！與壓力情緒有關　醫：4大警訊勿忽視

高鐵買2座位放行李！他見自由座阿嬤「坐扶手」驅趕...網2派戰翻

台鐵排骨便當使用冷凍豬排　供貨銷售穩定「未受禁宰影響」

遊覽車轉型跑交通車「免汽燃費」　10/30上路

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

焦慮不是敵人而是提醒！暢銷書《焦慮是禮物》教你把不安轉化為溫柔自我修復力

外送員主動要小費！他不爽還是給了：怕便當加料

禁廚餘養豬聲浪高漲　農業部：持續評估配套「地方可自主決定」

團體訂機票「1人修改」GG了！旅遊達人示警：整團飛不成

太懶沒動力？心理師揭「五分鐘啟動術」：只要開始，就能騙過大腦

手搖飲喝到穿戴甲！店員謊稱「女客掉的」又假冒老闆致歉...他氣炸

成人網癮日趨嚴重！與壓力情緒有關　醫：4大警訊勿忽視

高鐵買2座位放行李！他見自由座阿嬤「坐扶手」驅趕...網2派戰翻

台鐵排骨便當使用冷凍豬排　供貨銷售穩定「未受禁宰影響」

遊覽車轉型跑交通車「免汽燃費」　10/30上路

副店長失手打翻酒精香氛　牛排館起火延燒3店！判拘50天

流感增13死「最小僅9歲」　羅一鈞估流行到11月中：延長擴大用藥

焦慮不是敵人而是提醒！暢銷書《焦慮是禮物》教你把不安轉化為溫柔自我修復力

台灣「TNCAP撞擊測試」升級檢驗更嚴格！要拿5顆星滿分難度更高

外送員主動要小費！他不爽還是給了：怕便當加料

黑豹旗／鳳山女將拚守備凹傷膝蓋！全隊衝出關心　沒打擊抱憾傷退

4人恐怖合作《迷魅狩獵》登Steam尖叫節　3顆銅板挑戰AI人性博弈

18局大戰耗時近7小時！大谷翔平再寫史無前例紀錄：我想回家睡覺

新華社文章提「愛國者治台」　陸委會：台灣民眾不會上當

蔡瑞雪出國玩穿超低胸！細肩帶「包不出超兇上圍」事業線全看光

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

生活熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

可能有雙颱！　最新預測曝

北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

民宅信箱被塞滿往生被！專家：像下降頭

今雨擴大！　「下最大」地區曝

女臉麻牙齦痛　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

翻轉！　4生肖貴人到

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

他驚「超商貼1公告」拒收　店員被臭暈：沒公德心

更多熱門

相關新聞

超商看到疑似點數詐騙！他不敢詢問嘆：我只是買咖啡

超商看到疑似點數詐騙！他不敢詢問嘆：我只是買咖啡

「如果是你會雞婆上前關心嗎？」一名網友分享，日前他在超商看到一名婦人拿著一疊Apple點數儲值卡要結帳，但她錢包裡早有大量點數儲值卡，讓他質疑可能是遇到點數詐騙，惟當下店員沒有特別反應，而他也不敢開口詢問，只能在事後感嘆「我也只是一個買咖啡的人」。

「地球村」分校無預警倒閉！他繳14萬課程全泡湯

「地球村」分校無預警倒閉！他繳14萬課程全泡湯

寶可夢卡牌開價1360萬！買家上門了

寶可夢卡牌開價1360萬！買家上門了

科技公司送優秀員工「黃金鍵帽」！她努力3年終到手

科技公司送優秀員工「黃金鍵帽」！她努力3年終到手

日本人不買UNIQLO？林氏璧曝鄉下真相：又大又好逛

日本人不買UNIQLO？林氏璧曝鄉下真相：又大又好逛

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

中華電信ESG「泰舊換新 竹構未來」計畫　助原民青年返鄉撫育竹林固碳愛地球

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面