生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「地球村」分校無預警倒閉！他「14萬課程泡湯」　跑3次都撲空

知名外語補習班「地球村美日韓語」。（圖／翻攝自Google Maps）

▲「地球村美日韓語」多處分校無預警關門。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

知名外語補習班「地球村美日韓語」近日被爆出多間分校相繼倒閉，引發全台學員不滿與消費爭議。一名在新店分校報名的學員指出，今年3月他與2位朋友共同報名了90小時的美語課程，總共支付14萬4000元，卻在10月中旬前往上課時驚訝地發現分校已無預警關閉，外頭也未張貼任何通知。該學員無奈表示，在原定的上課時間已經撲空3次，感到既憤怒又後悔。

據《TVBS》報導，業者事後才通知學員可改至台北車站或大安分校上課，或選擇轉為線上課程，也能要求退費。不過，業者明言只願退還剩餘時數的學費，不會額外補償學員的損失。對於不滿的學員，地球村方面僅回應：「我們不是沒有地方可以給你上課。」

對此，台北市消保官葉家豪表示，若補習班在未提供正當理由下擅自變更上課地點，消費者有權要求退還已繳費用，並可加計30%的賠償。全台目前也已累積多達228件針對「地球村美日語」的申訴案件。

業者方面則承諾將受理退費申請，但表示最快也要到明年1月才能完成退款程序。許多學員因此選擇透過消保途徑尋求保障，希望能拿回應有款項。

實際上，地球村美日語的經營困境早有跡可循。今年5月間，負責人曾因涉嫌找黑道毆打1名女牙醫而引起社會關注，隨後又爆出高達9億元債務問題。昔日遍布雙北、擁有約25家分校的地球村，如今據悉僅剩台北車站與大安2處分校仍在維持實體授課。學員權益未解，品牌信任也因此受到重創。

原始連結

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【像寶寶一樣】睡覺時間到！白狗自動就定位躺床等蓋被被

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

