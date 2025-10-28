外送員主動要小費！他不爽還是給了：怕便當加料

▲原PO表示，外送員跟他要小費。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

近年來外送盛行，不用出門就能吃到熱騰騰的食物，而要不要給小費看顧客意思。但一名網友表示，現在的外送員都直接要小費嗎？他也貼出被對方情勒的對話截圖，因為怕便當被加料，最後還是有給小費。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文，「現在的外送員都這麼直接要小費嗎？雖然都會給，但這種被直接要，且還略帶情勒這感覺真的很不舒服，但深怕我的便當被加料，我還是客氣的回覆且給一下小費。」

▲原PO跟外送員對話。（圖／翻攝爆料公社）

從聊天紀錄可見，外送員表示，多給60元小費他幫忙送。原PO疑惑的問，如果不給就不送嗎？外送員解釋還是會送餐，但是餐等很久，路途也很遠，更直言，現在外送都是賠錢。原PO指出，餐等很久問題在店家。外送員說，給30元也可以。原PO表示，一般他都會給，但第一次遇到有人主動要。

貼文一出，網友紛紛留言「等與不等是外送員自己的選擇問題，之前遇到店家跟妳說要30分鐘，結果實際出餐是一個小時30分以後」；也有人說，「就不能體諒一下外送員嘛？國外也是給小費啊，有必要把別人PO網嗎」。

