10/31榮民節...埔榮辦文物展回顧　邀小舞者獻技獻花致敬老兵

▲臺中榮總埔里分院慶祝榮民節。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

10月31日就是榮民節，台中榮總埔里分院為感念榮民們對國家的付出，本月陸續舉辦榮民文物展、製作播放榮民主題微電影，也表揚模範榮民、邀請「TUTU音樂舞蹈團」師生來院演出，透過小舞者們充滿年輕氣息的精湛活力舞藝，共同向勞苦功高的榮民們致敬。

中榮埔里分院「慶祝輔導會成立71周年暨第47屆榮民節」榮民節慶祝大會28日登場，院長張仁義除與榮民們握手致意，並親自頒發獎狀表揚傅炳垣、劉俊卿、李居洲與王勝天4位模範榮民代表。

第6次受邀來院演出的TUTU音樂舞蹈團，共有50多名學生舞者帶來東北民族舞蹈、MV舞蹈、民俗舞蹈、芭蕾舞蹈等精彩表演，精湛舞技與可愛笑容征服全場觀眾，豐富的肢體語言讓現場觀眾目不暇給，掌聲與歡呼聲不絕於耳；最後小舞者們還親手將鮮花致贈榮民們，祝福榮民節快樂、健康、平安，所有會老伯伯們皆笑容滿面；埔榮副院長王俊傑則致贈感謝狀給所有小舞者們，並感謝南投縣榮民服務處榮欣志工的協助、贊助高齡醫學發展及照護計畫經費。

埔榮醫院表示，本月也特別向南投榮服處商借場地，展出代表榮民長輩光榮歷史記錄的獎狀與勳章等文物，並於展場中播放榮民微電影，共同回顧緬懷榮民們的光榮時刻，也提醒後輩應更珍惜現有富足安定的生活，並學習榮民回饋社會的精神。

張仁義指出，該院將持續以專業態度、先進技術及關懷，為榮民朋友們提供更便捷、優質的醫療服務，並推展附設護理之家全方位的整合照護服務，共同守護每位榮民朋友們的身、心、靈健康。