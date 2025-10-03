　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華郵政「未來郵件2.0」可保存30年　陳慕義、楊皓崴微電影推廣

▲▼中華郵政推出新版未來郵件服務。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政推出新版未來郵件服務，並發表《把當下寄給未來》微電影。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政推出「未來郵件2.0版」，今(3日)發表《把當下寄給未來》微電影首映會。片中由陳慕義與楊皓崴飾演父子，描繪一位父親寄出一封10年後給兒子的信，跨越時空透過文字傳遞深藏心底卻難以啟齒的父愛。中華郵政董事長王國材表示，全台54處郵局可收寄，保管最長30年，將會確保每份心意如期抵達未來。

《把當下寄給未來》微電影由導演林信良執導，邀男主角陳慕義及楊皓崴演出父子，以父親寄出一封十年後才交給兒子的信為主軸，透過父親工整字跡中流露的深厚情感，展現現代科技無法取代的真摯溫度，鼓勵民眾透過「未來郵件」，預約值得珍藏的回憶，留下跨越時空的紀念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部長王國材表示，未來郵件101就開辦，可寫信給未來的自己，或某個朋友、親屬，是非常有意義的事，類似時空膠囊，把祝福期許寫在信裡面，約定時間送到收件人手中；中華郵政再推出升級版「未來郵件」服務，將計費模式簡化成5種級距，依照不同年限有不同保管費，並設計「溫情箱」和「時空箱」，不但可放入信件，也可把具共同記憶的紀念品、禮物放在裡面，將在未來送達，全台54處郵局可收件。

王國材表示，無論是考上大學寫下未來的期許給自己，或是結婚時寫信給20年或30年後的新郎新娘、住院治療時把鼓勵和感謝寫給親人等，中華郵政將會依照民眾指定寄送日期，準時送達，確保每份心意如期抵達未來，串聯每份記憶和祝福，希望未來郵件可以陪伴大家，漫遊時空、傳遞溫情，讓這份愛透過中華郵政的傳遞力量，永遠保存下去。

▲▼中華郵政推出新版未來郵件服務。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

微電影導演林信良則分享，他對這個微電影有很大感觸，故事來源是他部份真實經歷，老師要他寫信寄給父親，他放學卻趕回家將信藏起來，他父親生前是工人，但他寫的字很漂亮、像毛筆字，因此也要求他字要寫得漂亮，他很感謝中華郵政給予他很大創作空間。

男主角陳慕義表示，他是一個百分之百寫信支持者，年輕時追女生交筆友，很認真追一個女生，寫2900多封信，郵票5元、5元的貼，貼了10多萬元，但後來那個女生就不見了，不過寫信可以好好訴說自己的感情，把信丟到郵筒，郵差會把你的感情送到對方家，她可能也不會馬上拆，信中的溫度會保存著。

陳慕義說，他寫過兩封很重要的信，50歲時窮困潦倒，是兩個女兒的單親爸爸，他寫了信給女兒，但迄今沒有寄出去，信中說他一定會把她們帶大，當時沒有把握，但50歲後開始投入演戲工作；第二封信是未來的信，也是寫給兩個女兒，信與存款一起放在銀行裡，等他人走了再給女兒。

▲▼中華郵政推出新版未來郵件服務。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政新版未來郵件服務有「溫情箱」及「時空箱」兩款專用紙箱。（圖／記者李姿慧攝）

中華郵政「未來郵件2.0版」服務，以「漫遊時空 傳遞溫情」為主軸，推出「未來郵件溫情箱」及「未來郵件時空箱」兩款專用紙箱，並簡化保管年限計費標準，並調整特別處理費及保管費。

其中首次使用「溫情箱」紙箱資費65元、「時空箱」80元外，保管年限從15天以上到30年不等有5個級距，特別處理費依重量、保管年限從80元到200元不等、保管費從150元到3500元不等。

▲▼未來郵件收費表。（圖／翻攝中華郵政官網）

▲未來郵件收費表。（圖／翻攝中華郵政官網）

中華郵政郵務處長柯清長表示，新版未來郵件費率簡化為5級距，部分費用雖比原來稍高一些，但在保管機制和自動化處理上更為標準化和科技化，過往推出一年最多有1.7萬件未來郵件，新版未來郵件推出後，明年希望可以突破3萬件。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台大牙醫生偷拍22女！校園女廁淪片場
林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？
第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向
「嘉義迪士尼」休業3個月　在地一看粉紅招牌秒懂
快訊／隨機砍人兇煞正面曝　喊「沒吃藥控制病情」
台大法律男大生騙裸聊！逾300人被偷錄...6918性影像狂
成龍才挨轟對容祖兒伸鹹豬手！「和大咖歌王接吻」畫面曝光
找食物被毒打「不敢再走出房門」　21歲女遭囚禁3年慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高中生烤肉趴「還沒熟就塞嘴裡」悲劇了　高燒39度急診住院3天

花蓮募款達8.4億！賑災基金會破除3謠言：花蓮縣慰助金非來自善款

連假事故率暴增5成！盤點三大風險路段　你的車險保障夠用嗎？

中華郵政「未來郵件2.0」可保存30年　陳慕義、楊皓崴微電影推廣

連假衝北海岸注意！　台2線替代道路、尖峰時段一次看

10月「放3連假」卻不開心！　網曝原因：進度一直累積

聽到苗栗女童求救「50歲男報警反遭砍」　女兒怒吼8字：支持死刑

台灣虎航高雄招募第2批空服員　釋30職缺「薪水上看70K」

颱風「麥德姆」外圍環流飄水氣　2地今晚起降雨明顯

叫車沒搭「被平台扣40元取消費」　消基會批不合理：4招自保

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

高中生烤肉趴「還沒熟就塞嘴裡」悲劇了　高燒39度急診住院3天

花蓮募款達8.4億！賑災基金會破除3謠言：花蓮縣慰助金非來自善款

連假事故率暴增5成！盤點三大風險路段　你的車險保障夠用嗎？

中華郵政「未來郵件2.0」可保存30年　陳慕義、楊皓崴微電影推廣

連假衝北海岸注意！　台2線替代道路、尖峰時段一次看

10月「放3連假」卻不開心！　網曝原因：進度一直累積

聽到苗栗女童求救「50歲男報警反遭砍」　女兒怒吼8字：支持死刑

台灣虎航高雄招募第2批空服員　釋30職缺「薪水上看70K」

颱風「麥德姆」外圍環流飄水氣　2地今晚起降雨明顯

叫車沒搭「被平台扣40元取消費」　消基會批不合理：4招自保

鄭秀文健身出意外！ 後腰2處撕裂狂喊痛　坐輪椅、拄柺杖代步

電影院看「鏈鋸人」卻狂滑手機　太亮遭抗議竟離場懸空坐平台

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

快訊／台股收盤大漲382.67點指數創高　台積電收漲1400刷天價

高中生烤肉趴「還沒熟就塞嘴裡」悲劇了　高燒39度急診住院3天

繼光香香雞聯名「養肌餐」開賣　吃得到經典雞柳、全新桑葚醬

嫌4萬5高檔LV運動鞋不合腳　大膽賊進屋「換貨」全被拍

酒駕男「紅燈已10秒還硬闖」撞死女騎士　車頭爛毀搭小黃落跑

台灣人壽布局高資產客群　進軍亞洲資產管理中心

蘇花改東澳隧道砂石車追撞前車！女乘客受傷送醫　驚險畫面曝光

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

生活熱門新聞

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

樂天女孩崩潰發文揪內鬼　「在背後弄她的不就妳」

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

北捷婦逼讓座遭踹飛　醫揭台灣社會「真正問題」

LINE中秋節貼圖來了！8款免費下載

李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做

80萬YTR耳機掉水溝「打1999請人撿」挨轟濫用

輕颱「麥德姆」路過2地炸雨　中秋連假天氣出爐

孩童吃健康水煮餐慘離脂肪肝！醫點名4陷阱

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

口腔清潔沒做好「恐成癌症推手」！醫曝關聯

更多熱門

相關新聞

國慶假期郵局不開門　中華郵政：快捷郵件正常投遞

國慶假期郵局不開門　中華郵政：快捷郵件正常投遞

國慶連假10月10日開跑至10月12日，中華郵政表示，國慶連假期間，信筒郵件收攬，以及包裹、限時、普通郵件投遞，將全面暫停，但考量顧客需求，快捷郵件仍照常投遞。

中華郵政恢復收寄美國特定航空郵件　加拿大郵政罷工可轉快遞

中華郵政恢復收寄美國特定航空郵件　加拿大郵政罷工可轉快遞

中華郵政恢復收寄美國郵件　限100美元以下禮品書籍

中華郵政恢復收寄美國郵件　限100美元以下禮品書籍

「貓貓蟲咖波」郵票商品開賣瘋搶　全台6間主題郵局變打卡熱點

「貓貓蟲咖波」郵票商品開賣瘋搶　全台6間主題郵局變打卡熱點

「郵政超人」假日支援賑災物資運送　22輛大貨車狂奔花蓮

「郵政超人」假日支援賑災物資運送　22輛大貨車狂奔花蓮

關鍵字：

中華郵政未來郵件微電影王國材林信良陳慕義楊皓崴

讀者迴響

熱門新聞

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面