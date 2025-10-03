中華郵政「未來郵件2.0」可保存30年　陳慕義、楊皓崴微電影推廣

▲中華郵政推出新版未來郵件服務，並發表《把當下寄給未來》微電影。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政推出「未來郵件2.0版」，今(3日)發表《把當下寄給未來》微電影首映會。片中由陳慕義與楊皓崴飾演父子，描繪一位父親寄出一封10年後給兒子的信，跨越時空透過文字傳遞深藏心底卻難以啟齒的父愛。中華郵政董事長王國材表示，全台54處郵局可收寄，保管最長30年，將會確保每份心意如期抵達未來。

《把當下寄給未來》微電影由導演林信良執導，邀男主角陳慕義及楊皓崴演出父子，以父親寄出一封十年後才交給兒子的信為主軸，透過父親工整字跡中流露的深厚情感，展現現代科技無法取代的真摯溫度，鼓勵民眾透過「未來郵件」，預約值得珍藏的回憶，留下跨越時空的紀念。

交通部長王國材表示，未來郵件101就開辦，可寫信給未來的自己，或某個朋友、親屬，是非常有意義的事，類似時空膠囊，把祝福期許寫在信裡面，約定時間送到收件人手中；中華郵政再推出升級版「未來郵件」服務，將計費模式簡化成5種級距，依照不同年限有不同保管費，並設計「溫情箱」和「時空箱」，不但可放入信件，也可把具共同記憶的紀念品、禮物放在裡面，將在未來送達，全台54處郵局可收件。

王國材表示，無論是考上大學寫下未來的期許給自己，或是結婚時寫信給20年或30年後的新郎新娘、住院治療時把鼓勵和感謝寫給親人等，中華郵政將會依照民眾指定寄送日期，準時送達，確保每份心意如期抵達未來，串聯每份記憶和祝福，希望未來郵件可以陪伴大家，漫遊時空、傳遞溫情，讓這份愛透過中華郵政的傳遞力量，永遠保存下去。

▲中華郵政董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

微電影導演林信良則分享，他對這個微電影有很大感觸，故事來源是他部份真實經歷，老師要他寫信寄給父親，他放學卻趕回家將信藏起來，他父親生前是工人，但他寫的字很漂亮、像毛筆字，因此也要求他字要寫得漂亮，他很感謝中華郵政給予他很大創作空間。

男主角陳慕義表示，他是一個百分之百寫信支持者，年輕時追女生交筆友，很認真追一個女生，寫2900多封信，郵票5元、5元的貼，貼了10多萬元，但後來那個女生就不見了，不過寫信可以好好訴說自己的感情，把信丟到郵筒，郵差會把你的感情送到對方家，她可能也不會馬上拆，信中的溫度會保存著。

陳慕義說，他寫過兩封很重要的信，50歲時窮困潦倒，是兩個女兒的單親爸爸，他寫了信給女兒，但迄今沒有寄出去，信中說他一定會把她們帶大，當時沒有把握，但50歲後開始投入演戲工作；第二封信是未來的信，也是寫給兩個女兒，信與存款一起放在銀行裡，等他人走了再給女兒。

▲中華郵政新版未來郵件服務有「溫情箱」及「時空箱」兩款專用紙箱。（圖／記者李姿慧攝）

中華郵政「未來郵件2.0版」服務，以「漫遊時空 傳遞溫情」為主軸，推出「未來郵件溫情箱」及「未來郵件時空箱」兩款專用紙箱，並簡化保管年限計費標準，並調整特別處理費及保管費。

其中首次使用「溫情箱」紙箱資費65元、「時空箱」80元外，保管年限從15天以上到30年不等有5個級距，特別處理費依重量、保管年限從80元到200元不等、保管費從150元到3500元不等。

▲未來郵件收費表。（圖／翻攝中華郵政官網）

中華郵政郵務處長柯清長表示，新版未來郵件費率簡化為5級距，部分費用雖比原來稍高一些，但在保管機制和自動化處理上更為標準化和科技化，過往推出一年最多有1.7萬件未來郵件，新版未來郵件推出後，明年希望可以突破3萬件。