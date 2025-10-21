從築路英雄到守護醫療　高榮台南分院榮民節喚醒世代記憶與感恩

▲鄭名芳院長(右二)頒贈感謝狀予李宜珍理事長(右一)、張華倩輔導員金(左二)與金冠宏館長，感謝熱心支持《傳承•致敬》榮民節慶祝活動。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為慶祝榮民節，高雄榮民總醫院台南分院21日下午於醫療大樓大廳舉辦《傳承・致敬》慶祝大會，由院長鄭名芳主持，院內一級主管與員工代表出席，場面莊重又溫馨。活動以「傳承與致敬」為主軸，透過展覽、影像及互動體驗，向社會呈現榮民對台灣建設的貢獻，並期盼弘揚其堅毅不屈的精神。

活動開場為「榮民文物展」，由台南市榮民服務處及文化資產保護協會提供珍貴史料，包括榮民證書、早期軍用服裝與生活用品等，帶領民眾回顧榮民參與戰後重建與基礎建設的歷程，喚起社會對歷史的尊敬與感念。

大廳螢幕與門診診間同步播放微電影《築路英雄》，呈現榮民前輩在開闢中橫公路時冒險涉險、克服萬難的畫面，真實影像讓現場觀眾深受觸動，不少人眼眶泛紅，更體會「榮民精神」背後的無私奉獻。

活動中另一亮點為高雄市橋頭馬術中心理事長李宜珍帶來的駿馬與迷你羊展示。矯健的馬匹與溫柔迷你羊在風雨走廊亮相，吸引民眾圍觀，長輩驚呼「真有精神」「好壯！」部分民眾更將馬匹的堅定形象連結榮民精神，象徵忠誠與勇氣。

院長鄭名芳致詞表示，台南分院自成立以來守護榮民、眷屬與社區民眾健康，近年積極提升醫療設備與人力，持續強化醫療品質。他強調，全院同仁將以「築路英雄」為榜樣，不忘初心，堅守行醫助人使命，在社區深耕並推動醫院永續發展。

院方表示，榮民節不僅是致敬，更是傳承。透過此次活動，盼讓新世代認識榮民對台灣建設的貢獻，以感恩之心承接精神力量，持續為社會努力。