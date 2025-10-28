屏東執行分署宣導防詐「冷靜、查證、不匯款」　守護民眾荷包

▲屏東分署宣導識詐防詐。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

為慶祝114年榮民節，霧台、三地門及瑪家三鄉於10月24日舉辦表揚暨聯誼活動，場面熱鬧溫馨。法務部行政執行署屏東分署特別結合活動進行「反詐騙宣導」，由柯怡如分署長親自講解五大常見詐騙手法，以生動案例與互動問答提醒民眾提高警覺，牢記「冷靜、查證、不匯款」三要訣，互動熱絡，現場掌聲與笑聲不斷烈。

這次宣導聚焦於五大常見詐騙手法，包括「網購詐騙」、「愛情詐騙」、「房地產詐騙」、「投資詐騙」以及「人頭帳戶」等。柯分署長指出，詐騙集團常利用社群媒體、交友軟體或假投資網站進行誘騙，讓民眾一步步落入陷阱。她提醒大家，凡是涉及金錢往來，應保持冷靜、查證真偽，切勿輕信陌生指示，更不要隨意點擊不明連結或提供個資。她強調：「防詐三要訣是『冷靜、查證、不匯款』，只要多一分警覺，就能少一分損失。」

活動現場並安排有獎徵答，分署長以詼諧生動的口吻與民眾互動，問題設計貼近生活情境，讓民眾在輕鬆愉快的氣氛中學習防詐技巧。多位民眾表示，透過這次宣導更深入了解詐騙手法的多樣性，回家後也會提醒親友提高警覺，讓防詐觀念從個人擴及家庭，共同守護財產安全。

屏東分署表示，隨著AI科技快速發展，詐騙手法也隨之推陳出新，民眾的防詐意識更顯重要。分署除持續結合地方政府及警政機關推動識詐、防詐宣導外，也積極深入社區、校園與各類活動現場，將法律與防詐教育融入民眾日常生活。

該分署強調，唯有提升全民警覺、強化自我保護觀念，才能有效遏止詐騙橫行，共同築起防詐防護網，打造安全無詐、安心宜居的幸福家園。