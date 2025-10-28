　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東執行分署宣導防詐「冷靜、查證、不匯款」　守護民眾荷包

▲屏東分署宣導識詐防詐。（圖／屏東執行分署提供）

▲屏東分署宣導識詐防詐。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

為慶祝114年榮民節，霧台、三地門及瑪家三鄉於10月24日舉辦表揚暨聯誼活動，場面熱鬧溫馨。法務部行政執行署屏東分署特別結合活動進行「反詐騙宣導」，由柯怡如分署長親自講解五大常見詐騙手法，以生動案例與互動問答提醒民眾提高警覺，牢記「冷靜、查證、不匯款」三要訣，互動熱絡，現場掌聲與笑聲不斷烈。

▲屏東分署宣導識詐防詐。（圖／屏東執行分署提供）

這次宣導聚焦於五大常見詐騙手法，包括「網購詐騙」、「愛情詐騙」、「房地產詐騙」、「投資詐騙」以及「人頭帳戶」等。柯分署長指出，詐騙集團常利用社群媒體、交友軟體或假投資網站進行誘騙，讓民眾一步步落入陷阱。她提醒大家，凡是涉及金錢往來，應保持冷靜、查證真偽，切勿輕信陌生指示，更不要隨意點擊不明連結或提供個資。她強調：「防詐三要訣是『冷靜、查證、不匯款』，只要多一分警覺，就能少一分損失。」

活動現場並安排有獎徵答，分署長以詼諧生動的口吻與民眾互動，問題設計貼近生活情境，讓民眾在輕鬆愉快的氣氛中學習防詐技巧。多位民眾表示，透過這次宣導更深入了解詐騙手法的多樣性，回家後也會提醒親友提高警覺，讓防詐觀念從個人擴及家庭，共同守護財產安全。
屏東分署表示，隨著AI科技快速發展，詐騙手法也隨之推陳出新，民眾的防詐意識更顯重要。分署除持續結合地方政府及警政機關推動識詐、防詐宣導外，也積極深入社區、校園與各類活動現場，將法律與防詐教育融入民眾日常生活。

該分署強調，唯有提升全民警覺、強化自我保護觀念，才能有效遏止詐騙橫行，共同築起防詐防護網，打造安全無詐、安心宜居的幸福家園。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　緊急通報人車淨空
YTR黃小愛宣布脫單：我交男友了！
爆有高人指點！唐振剛閃兵低調自首超聰明　免狼狽上銬還無保請回
北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展
獨／台中詭異車禍　死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

市價2千萬！進口手機殼藏海洛因　娃娃機店台主跨國運毒被逮

疑高人指點！唐振剛閃兵低調自首超聰明　免狼狽上銬還無保請回

高材生當街刺死退休名師阿姨　律師主張精神鑑定調查並減刑

花蓮台9線車禍！2車遭逆向聯結車猛撞全毀　3駕駛1乘客受傷送醫

獨／台中詭譎車禍死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」　搜出2罐不明物

桃園經發局爆收賄弊案！科長收數十萬遭搜索　2人羈押禁見

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她保時捷安太座！見雙屍案心痛

屏東執行分署宣導防詐「冷靜、查證、不匯款」　守護民眾荷包

台南「談判虐死債主」4煞上訴遭駁回　2人仍判無期徒刑

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

市價2千萬！進口手機殼藏海洛因　娃娃機店台主跨國運毒被逮

疑高人指點！唐振剛閃兵低調自首超聰明　免狼狽上銬還無保請回

高材生當街刺死退休名師阿姨　律師主張精神鑑定調查並減刑

花蓮台9線車禍！2車遭逆向聯結車猛撞全毀　3駕駛1乘客受傷送醫

獨／台中詭譎車禍死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」　搜出2罐不明物

桃園經發局爆收賄弊案！科長收數十萬遭搜索　2人羈押禁見

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她保時捷安太座！見雙屍案心痛

屏東執行分署宣導防詐「冷靜、查證、不匯款」　守護民眾荷包

台南「談判虐死債主」4煞上訴遭駁回　2人仍判無期徒刑

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

新光三越DIAMOND TOWERS周慶11／6登場　日本和牛買一送二

陸男「刮中百萬」請假去兌獎！　店員一看背面嘆：是無效票

文化雙峰聚首！蔣勳、林懷民齊聚水交社　葉澤山：為台南注入撫慰力量

合庫銀承辦保代業務爆2類瑕疵　金管會共裁罰80萬

7-11焦糖瑪奇朵、太妃拿鐵10元喝　爆紅「開心果巧克力」優惠

嘉義基督教醫院韌性醫療演練　提升應變能力

快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

提升法治觀念！中油嘉義廠區舉辦廉政宣導教育訓練

【閃兵團驚見大咖富公子】宏泰掌門人之子出庭認罪盼緩刑

社會熱門新聞

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

即／現場狀況曝！18歲女高捷落軌被撞死

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

獨／信義豪宅雙屍穿著曝　手機解鎖查奪命人

即／閃兵團驚見大咖富公子！宏泰掌門人之子認罪盼緩刑

準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他已當爹

更多熱門

相關新聞

畜牧場派2車載廚餘強闖焚化廠　屏縣府重罰送辦

畜牧場派2車載廚餘強闖焚化廠　屏縣府重罰送辦

非洲豬瘟疫情升溫，中央延長禁宰運與禁餵廚餘措施，屏東縣嚴控外縣市廚餘進入，卻有萬丹鄉畜牧場涉嫌違規載運逾87噸外縣廚餘入焚化廠，甚至於28日派車強行闖入傾倒。環保局立即通報警方到場查扣車輛，全案依妨害公務與廢棄物清理法移送偵辦，縣府強調防疫不容破口，違者重罰。

大統第三代罕現身　宣布與日本HIRAMATSU打造奢華度假園區

大統第三代罕現身　宣布與日本HIRAMATSU打造奢華度假園區

2女清空油箱牽車走2小時　加油站還有8km崩潰

2女清空油箱牽車走2小時　加油站還有8km崩潰

疑疲勞駕駛逆向衝進服飾店　黑車轉角撞破鐵門

疑疲勞駕駛逆向衝進服飾店　黑車轉角撞破鐵門

性侵女同學！17歲少年小三通落跑　母要賠百萬

性侵女同學！17歲少年小三通落跑　母要賠百萬

關鍵字：

榮民節防詐騙宣導活動屏東詐騙手法

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

「GG只要不臭就贏過很多人」　醫教4招變香

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面