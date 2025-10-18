性侵斬首12歲女童！　女兇手「拖行李箱屍」到酒吧喝酒畫面曝

????ALERTE INFO



Le Parisien a révélé des images glaçantes, projetées au tribunal, où l’on voit Dahbia Benkired ramener dans un bar la valise renfermant le corps de la petite Lola.



Ravivement clairement la thèse d’une “commande” et d’un réseau derrière.. pic.twitter.com/QjXSdIzUXq — Tribune Populaire???? (@TribunePop23) October 17, 2025

記者王佩翊／編譯

法國巴黎發生駭人聽聞的女童箱屍案，一名來自阿爾及利亞的27歲非法移民女子班奇瑞德（Dahbia Benkired）涉嫌性侵並殺害12歲女童蘿拉‧達維耶特（Lola Daviet），事後不但將屍體裝入行李箱，還若無其事地拉著行李箱在酒吧與友人聊天，隨後棄屍。而法醫也在女童的陰道和肛門發現性侵痕跡，且被害人頸部幾乎遭到切斷。

根據《每日郵報》報導，被告班奇瑞德2022年10月14日下午3時許，趁女童放學回家途中，將其誘騙至公寓內。兇嫌強迫女童脫衣清洗身體，並對其性侵，隨後使用剪刀和美工刀割傷女童，再以膠帶綑綁其臉部，導致蘿拉窒息死亡。法醫檢驗報告顯示，受害者生前陰道和肛門遭受性侵，頸部幾乎被完全切斷。

更令人髮指的是，班奇瑞德犯案後將女童的屍體塞入塑膠行李箱，並在當天下午5時離開第一兇殺現場。監視器拍到她拖著沉重的行李箱在巴黎街頭遊走，甚至前往瑪寧街（Rue Manin）的酒吧消費。

店內監視器影片顯示，她帶著兩個行李箱和一個大型旅行袋，與一名男子談笑風生，期間還曾指向裝有屍體的行李箱，甚至稍微打開讓對方查看內容物，男子則是在看過行李箱內容物後，疑似嚇得站了起來。

班奇瑞德最後將箱屍棄置在路邊，直到當晚11時，一名流浪漢發現女童的屍體，連忙通報。警方尋獲行李箱時，女童的雙臂被綁在一起，臉部完全被膠帶覆蓋，下巴有一道很深的傷口、脖子斷掉，背部還有大量刀痕。

檢方指出，兇嫌僅僅是因為蘿拉的看護母親拒絕提供公寓大樓門禁卡而心懷不滿，進而報復殺害女童。

班奇瑞德於2013年來到法國，當時她年僅14歲，學生簽證過期後被下達遣返令。案發前兩個月的2022年8月，她未能在30天期限內離境，成為非法居留者。她在法庭上坦承，自2019年和2020年父母相繼過世後精神狀況不佳，每日吸食多達20支大麻。警方搜索其住處時發現帶有血跡的剪刀、開蠔刀等刀具，並查出她在犯案前曾上網搜尋巫術相關內容。

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

