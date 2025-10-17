遼寧4歲小女孩失聯44小時　無人機尋獲...倒臥草叢人平安

▲搜救人員利用無人機在草叢尋獲失聯44小時的女童。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

遼寧朝陽建平縣4歲女童在失聯長達44小時後終於被找到。搜救隊今（17）日上午利用無人機在廣闊的地域地毯式搜尋，於一片草叢中發現失蹤女童的身影。當時，女童身穿紅色外套，倒臥地面仍有意識，救援人員立即上前，將其包裹保暖並送往醫院救治，目前生命體徵平穩。

《極目新聞》報導，女童的堂姑媽證實，「現在人是安全的，警方已經送往醫院，真的非常感謝所有幫忙轉發和參與救援的人。」

這名4歲女童名叫丁一，走失地點位於建平縣黑水鎮大營子村。丁一15日下午1時30分左右，跟隨爺爺奶奶乘坐面包車前往田地幫忙秋收，正當老人下地幹活時，丁一留在車內睡覺，約二十多分鐘後，奶奶返回發現孫女失蹤，且當時車門上鎖但車窗開著，家屬懷疑孩子可能自己從窗戶爬出走失。

女童父母長期在南方打工，由爺爺奶奶照顧，失聯後，家屬第一時間報警，並懸賞10萬元（人民幣，下同）尋人，由於孩子膽子小、聲音細，搜尋難度極高。

朝陽市公安局通報稱，接警後，警方立即聯合消防、應急、醫療、藍天救援隊及當地村民展開地毯式搜尋。省市兩級公安機關高度重視，累計投入搜救人力超過1.2萬人次，直至17日上午9時30分左右，搜救隊利用無人機紅外線熱成像在草叢中發現目標，成功尋回失蹤女童。