竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

地方中心／新竹報導

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心8日發生幼兒溺斃事件！老師帶著9名幼兒在園區進行戶外活動，孰料，其中一名1歲半女童失足摔進20公分深的生態池內，20分鐘後才被發現，經緊急送醫搶救仍不幸宣告不治。稍早幼兒園負責人哽咽二度鞠躬道歉，她表示當天自己並不在園內，不清楚到底是怎麼回事，「我自己也很想知道」。

▲竹北女童溺斃，托嬰中心負責人鞠躬道歉了。（圖／地方中心翻攝，下同）

依據「幼兒園及其分班基本設施設備標準」規定，幼兒園得設戲水池或生態教學園區，根據新竹縣政府調查，該幼兒園的水池是依照建築相關法規應設「雨水貯集滯洪設施」，並非一般戲水或生態池。另外，竹縣府112年由相關單位依規進行公共安全查核，該園為檢查合格園所，而該托嬰中心目前有8位老師，不含溺斃女童在內，共收托29位幼童，收托狀況均符合法規比例。

據了解，事發當時老師帶幼兒進行戶外活動，結束後準備回教室，但老師忙著照護其他孩童，並未在後方押隊，沒注意到女童在生態池附近玩耍，進教室後又沒有點名，直至20分鐘後才發現女童不見，最後是幼兒園小朋友發現女童摔進水池裡，但人經送醫後已回天乏術。

事後托嬰中心負責人出面發出聲明，表示「對於孩子的離去與家長的傷痛，我們感到萬分愧疚與自責，未能徹底守護孩子的安全，我們責無旁貸，我們願誠實面對，依法承擔一切責任。」

負責人哽咽稱，「有關事發經過及相關法律責任，本中心全力配合檢警單位之調查，並遵從主管機關的指示與處置。同時，本中心也將主動辦理停業，並協助收托之孩童轉介至其他托嬰中心。」

負責人二度鞠躬說道，「我們理解社會各界的關注與悲傷，我們會已最謙卑、最負責的態度面對此事。在此向社會大眾致上最深切的歉意。再多愧疚自責承擔都不及受苦家庭之萬分之一。願所有悲痛化為光與力量，撫慰受創的家庭。」

面對現場媒體提問事發經過，負責人表示，事發當天她有私事不在園內，出門前有交代老師要把孩子顧好，不是很清楚當天到底是怎麼回事，「我自己也很想知道」。

▲托嬰中心聲明全文。（圖／地方中心翻攝）