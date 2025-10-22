生日派對「旋轉木馬突然解體」　6歲女童被砸昏腦震盪送醫

▲女童被旋轉木馬擊中。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一間兒童遊樂中心傳出意外，3名女童在生日派對上正在開心玩旋轉木馬，沒想到設施運轉一半突然解體，頂部巨大結構直接砸中一名6歲女童，造成女童腦震盪送醫。

事件9日晚間發生在俄羅斯布里亞特共和國首府烏蘭烏德市(Ulan-Ude)，監視器畫面拍到，3名女童在生日派對中開心搭乘兒童旋轉木馬，遊樂設施轉到一半突然變得不順暢，後來頂部結構突然解體，掉落在孩童身上。

Карусель рухнула на детей в одном из игровых центров Улан-Удэ. Шестилетняя девочка госпитализирована с травмами головы и ушибами.



«Рядом также находились другие дети, которые не пострадали», — сообщили СК по Бурятии



Возбуждено уголовное дело pic.twitter.com/wnh5mUFMpL — Сибирь Пост (@SibirPost) October 21, 2025

事件造成一名6歲女童頭部受傷，倒地後昏迷不醒，緊急送醫後發現頭部有瘀傷和腦震盪症狀，需要住院休養，另外2名女童則很幸運沒有受傷。

俄羅斯偵查委員會已對事件啟動刑事調查，初步了解，事件與遊樂設施結構故障有關，正在確認遊樂設施維護是否有人為疏失，事故負責人有可能面臨最高2年刑期。