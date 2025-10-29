　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普訪韓前一天！　北韓「試射巡弋飛彈」挑釁意味濃

▲▼北韓朝西部海域試射海對地巡弋飛彈。（圖／取自朝中社）

▲北韓朝西部海域試射海對地巡弋飛彈。（圖／取自朝中社）

記者張方瑀／綜合報導

就在美國總統川普（Donald Trump）即將抵達南韓前夕，北韓28日突然宣布在朝鮮半島西側黃海海域進行戰略巡弋飛彈試射。北韓國營媒體《朝中社》指出，此次飛彈為艦射型改良版本，成功飛行2小時10分鐘並命中目標，時機敏感，引發外界關注。

根據《朝中社》報導，北韓飛彈總局於28日主導這場試射，飛彈採垂直發射設計，飛行路徑依預設軌道執行。朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天親自到場監督，並宣稱這次試驗「在強化核武力量、落實戰略嚇阻」上取得重大成果。他強調，這是北韓邁向「核武實用化」的重要一步。

南韓聯合參謀本部也在29日證實，韓軍於28日下午3時左右，偵測到北韓自黃海北部海域發射巡弋飛彈的動態，並持續加強監視與警戒。

值得注意的是，北韓領導人金正恩並未現身這場飛彈試射，與過去親自監督重大軍事行動的情況不同。外界認為，平壤此舉選在川普亞洲行、即將訪韓的前一天發布訊息，可能帶有政治意涵。

川普29日將從日本轉赴南韓，預計在慶州與南韓總統李在明舉行峰會。他稍早受訪時也釋出訊號表示，「如果金正恩願意，我很樂意與他會面」，展現對重啟「川金會」的開放態度。不過截至目前，北韓方面尚未對此作出回應。

這是北韓一週內第二次進行飛彈試射，繼上週的彈道飛彈之後再度發射巡弋飛彈，美韓軍方均已提升警戒，密切關注後續動向。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股大漲再創新高！　台積電平天價1500元
快訊／大谷翔平遭轟兩分彈！　藍鳥3局上逆轉道奇
被雞追爆紅！　黑絲OL比基尼辣照曝光
大谷首打席露錯愕表情！最終仍保送　創世界大賽新紀錄
延長18局球員邊打邊啃水果！　藍鳥教頭笑：點了Uber Ea
黃仁勳致敬台灣之光王建民！　「小學生揮旗」登國際舞台
「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝
快訊／傳川普調降「對中關稅」10％　川習會前夕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川習會引發台灣焦慮　金融時報：台灣有能力抵抗北京

川普訪韓前一天！　北韓「試射巡弋飛彈」挑釁意味濃

黃仁勳GTC致敬經典　小學生揮旗喊「台灣之光王建民」登國際舞台

川習會在即　傳川普將「調降對中關稅10％」

川普亞洲行最終站！會李在明聚焦投資分歧　盼重啟「川金會」

黃仁勳盛讚川普「非常努力MAGA」　仍盼美國技術進入中國市場

劉揚偉現身輝達GTC大會　揭鴻海在美多州打造AI設施

以色列控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲報復釀20死

美新創公司研發晶片製造工具　喊話挑戰台積電與ASML

赴南韓參與川習會？　黃仁勳預告將宣布「多項重大消息」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

川習會引發台灣焦慮　金融時報：台灣有能力抵抗北京

川普訪韓前一天！　北韓「試射巡弋飛彈」挑釁意味濃

黃仁勳GTC致敬經典　小學生揮旗喊「台灣之光王建民」登國際舞台

川習會在即　傳川普將「調降對中關稅10％」

川普亞洲行最終站！會李在明聚焦投資分歧　盼重啟「川金會」

黃仁勳盛讚川普「非常努力MAGA」　仍盼美國技術進入中國市場

劉揚偉現身輝達GTC大會　揭鴻海在美多州打造AI設施

以色列控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲報復釀20死

美新創公司研發晶片製造工具　喊話挑戰台積電與ASML

赴南韓參與川習會？　黃仁勳預告將宣布「多項重大消息」

高鐵北延宜蘭綜合規劃「第4季報行政院核定」　拚2036年通車

台股漲逾330點創28246新高　台積電平天價1500元

快發年終了「要裸辭 or 再撐三個月？」　一票秒選：想想下一步

「戲說防詐真功夫」 台東縣警局攜手布袋戲團以戲宣導阻詐行動

不斷更新／大谷翔平遭小葛雷諾砲轟兩分彈　藍鳥3局上逆轉2比1道奇

袁冰妍遭封殺3年解禁曬近況！　網瘋傳「馬上拍短劇」復出時間曝

民雄警深入社區宣導治安　提醒留意詐騙、喪屍菸彈

台鐵北車11月起增補專責保全　鐵警護車目標每周700車次

福源肉粽盃全國圍棋公開賽嘉義市登場　800棋手熱戰

川習會引發台灣焦慮　金融時報：台灣有能力抵抗北京

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

國際熱門新聞

輝達入股諾基亞！　斥資10億美元打造6G平台

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

川習會在即　傳川普將調降對中關稅10％

美股創新高輝達漲近5％　蘋果微軟市值一度破4兆

台大研發「生髮神液」登國際　網：保護台灣

川普宣布今日將會晤黃仁勳

梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加

黃仁勳GTC影片 竟現台灣之光王建民

蘋果市值突破4兆美元

露肩婚紗被嫌「好像沒穿」　19歲新娘羞憤亡

以控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲釀20死

美軍空襲擊沉4艘疑似運毒船　14死

股神光環黯淡！波克夏罕見遭降評　分析師直指問題

黃仁勳：輝達攜手美能源部　打造7座AI超級電腦

更多熱門

相關新聞

川習會在即　傳川普將調降對中關稅10％

川習會在即　傳川普將調降對中關稅10％

美中關係有望出現新轉折！根據《華爾街日報》報導，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平預計30日於南韓舉行峰會，雙方可能就下調對中關稅10％達成共識，作為中國加強管制合成鴉片類藥物芬太尼出口的交換條件。若協議成真，將是川普第二任期上路以來，美中經貿關係最具象徵性的一次緩和。

川普亞洲行最終站　盼重啟「川金會」

川普亞洲行最終站　盼重啟「川金會」

黃仁勳盛讚川普「非常努力MAGA」　仍盼美國技術進入中國市場

黃仁勳盛讚川普「非常努力MAGA」　仍盼美國技術進入中國市場

以控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲釀20死

以控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲釀20死

赴韓參與川習會？　黃仁勳預告宣布多項消息

赴韓參與川習會？　黃仁勳預告宣布多項消息

關鍵字：

川普南韓北韓金正恩試射巡弋飛彈軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

即／雨還沒完　4縣市大雨特報再發

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面