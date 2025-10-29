川普訪韓前一天！　北韓「試射巡弋飛彈」挑釁意味濃

▲北韓朝西部海域試射海對地巡弋飛彈。（圖／取自朝中社）



記者張方瑀／綜合報導

就在美國總統川普（Donald Trump）即將抵達南韓前夕，北韓28日突然宣布在朝鮮半島西側黃海海域進行戰略巡弋飛彈試射。北韓國營媒體《朝中社》指出，此次飛彈為艦射型改良版本，成功飛行2小時10分鐘並命中目標，時機敏感，引發外界關注。

根據《朝中社》報導，北韓飛彈總局於28日主導這場試射，飛彈採垂直發射設計，飛行路徑依預設軌道執行。朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天親自到場監督，並宣稱這次試驗「在強化核武力量、落實戰略嚇阻」上取得重大成果。他強調，這是北韓邁向「核武實用化」的重要一步。

南韓聯合參謀本部也在29日證實，韓軍於28日下午3時左右，偵測到北韓自黃海北部海域發射巡弋飛彈的動態，並持續加強監視與警戒。

值得注意的是，北韓領導人金正恩並未現身這場飛彈試射，與過去親自監督重大軍事行動的情況不同。外界認為，平壤此舉選在川普亞洲行、即將訪韓的前一天發布訊息，可能帶有政治意涵。

川普29日將從日本轉赴南韓，預計在慶州與南韓總統李在明舉行峰會。他稍早受訪時也釋出訊號表示，「如果金正恩願意，我很樂意與他會面」，展現對重啟「川金會」的開放態度。不過截至目前，北韓方面尚未對此作出回應。

這是北韓一週內第二次進行飛彈試射，繼上週的彈道飛彈之後再度發射巡弋飛彈，美韓軍方均已提升警戒，密切關注後續動向。