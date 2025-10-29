川習會在即　傳川普將「調降對中關稅10％」

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美中關係有望出現新轉折！根據《華爾街日報》報導，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平預計30日於南韓舉行峰會，雙方可能就下調對中關稅10％達成共識，作為中國加強管制合成鴉片類藥物芬太尼出口的交換條件。若協議成真，將是川普第二任期上路以來，美中經貿關係最具象徵性的一次緩和。

貿易與毒品防制掛勾 美方考慮減半懲罰性關稅

報導指出，美國目前以「防止芬太尼（Fentanyl）流入」為由，對中國商品加徵20％附加關稅。這項政策原先作為懲罰性手段，針對中國輸出可製造芬太尼的化學原料。

不過，隨著北京當局近來加強毒品監管與出口限制，美方內部出現「以降稅換合作」的聲音，考慮將關稅減半或下調10％，以回應中國的配合措施。

美國財政部長貝森特（Bessent）日前在與中方官員於馬來西亞舉行的部長級貿易會談中表示，雙方已同意合作防止芬太尼進入美國市場，並持續就稀土與農產品進口問題展開協商。

中方釋善意 暗示可恢復美農產品採購

中國先前因美方課徵關稅報復，對美國農水產品約740項目加徵最高15％關稅。隨著雙方近來展開新一輪談判，中國商務部也釋出善意，暗示若美國同意撤除部分關稅，中方將恢復擴大採購美國大豆。此舉被視為為川習會鋪路，象徵兩國有意在貿易議題上重建合作基礎。

美中關係有望緩和 後續細節仍待協商

《華爾街日報》報導指出，這項減稅構想尚屬「框架性共識」，具體細節仍待峰會後進一步磋商，最終結果可能因雙方會談內容而有所變動。目前白宮尚未對報導內容發表評論。

川普將於本週展開亞洲行，除南韓外，也預計訪問多國。外界普遍認為，此次峰會不僅將牽動美中經貿關係，更可能為全球市場注入緩和氣氛。