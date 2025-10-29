川普亞洲行最終站！會李在明聚焦投資分歧　盼重啟「川金會」

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）結束訪日行程後，29日飛抵南韓釜山，展開亞洲行最後一站。川普預計在慶州與南韓總統李在明舉行峰會，這是兩人繼兩個月前在華府會談後再次面對面。外界關注兩人是否能突破貿易協議僵局，以及川普能否與北韓領導人金正恩「破冰重逢」。

美韓貿易談判卡關 3500億美元投資分歧未解

川普亞洲行焦點之一就是美韓經貿關係。兩國雖在8月宣布南韓將投資3500億美元（約台幣11.6兆元）以換取關稅優惠，但至今仍無法就資金結構達成共識。美方要求南韓一次性支付，但南韓僅願意以分期投資與貸款形式履約。

川普7月曾宣布，美方將把南韓產品關稅降至15%，作為投資交換條件，但美國對南韓汽車的高額關稅仍未取消。南韓外長趙顯近日表示，若美方在最後時刻讓步，雙方仍有望敲定協議。

川普也持續要求首爾負擔更多防衛經費，而南韓則希望美國鬆綁移民法，允許更多技術工人赴美建廠。美國喬治亞州現代汽車電池廠日前遭突擊搜查，更讓韓方關切相關政策。

川普盼再會金正恩 朝方暫無回應

法新社報導，川普此次訪韓還特別向金正恩發出邀請，希望趁行程期間會面。若成行，這將是兩人自2019年於南北韓非軍事區（DMZ）會面後，首次再度同框。

▲川普與金正恩2019年於南北韓非軍事區（DMZ）會面。（圖／朝中社）



川普強調自己非常樂意與金正恩再次聚首，並暗示願意討論制裁議題。但北韓官方尚未回應，首爾官員對於「川金會」成局與否看法不一。

北韓資訊網站NK News創辦人歐卡洛爾（Chad O’Carroll）指出，「川普已明確表態想見金正恩，現在球在平壤那邊。」

川習會成國際焦點 亞太峰會籠罩貿易陰影

川普抵達南韓後，也將出席在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）企業峰會，並與多國領袖進行雙邊會談。最受矚目的「川習會」預計30日登場。

美中官員已於上週敲定協議框架，暫緩美方加徵關稅與中方稀土出口限制，消息帶動亞洲股市飆升。

訪日獲高市提名諾貝爾和平獎

川普28日於東京與日本首相高市早苗會晤，雙方簽署稀土與能源合作協議。高市讚賞川普致力解決國際衝突，並宣布提名他角逐諾貝爾和平獎。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）證實此事。

美日兩國同時公布能源、人工智慧與關鍵礦物合作項目，投資金額上看4000億美元（約台幣13.3兆元）。東京今年稍早也承諾提供5500億美元（約台幣18.3兆元）的戰略投資，以換取部分關稅豁免。