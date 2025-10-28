　
國際

高市早苗端「美國米+美國牛」款待川普！　背後含意曝

▲▼川普與高市早苗28日會晤。（圖／路透）

▲ 川普與高市早苗28日會晤後共進午餐。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相高市早苗28日在東京迎賓館與美國總統川普會談後共進午餐，特別以美國米和美國牛款待川普及代表團，此舉被視為對川普長期施壓日本採購美國農產品的回應。

綜合《共同社》等日媒，川普與高市早苗一同品嚐以美國稻米和牛肉製作的料理，同時搭配高市故鄉奈良縣的蔬菜水果，展現美日農業合作。

美國駐日大使葛拉斯（George Glass）隨後在社群平台X發文寫道，「美日夥伴關係無所不在——就連午餐都是」。據白宮消息，川普還在高市及日方代表團成員的菜單上親筆簽名，「大家都很開心」。

分析指出，對於以稻米為國家認同象徵的日本而言，在正式場合端出美國米意在向川普示好，因川普長期不滿日本拒絕採購美國稻米，甚至威脅對日本出口商品加徵關稅。

不過這項「食物外交」策略時機微妙，由於日本國內正值米荒，今年稍早米價更創下歷史新高，政府為此釋出緊急儲備並增加進口，但消費者對進口米仍持保留態度。

10/27 全台詐欺最新數據

川普登美航母演說　高喊：若打仗就要贏

美國總統川普28日抵達日本橫須賀海軍基地（Yokosuka Naval Base），在美國海軍核動力航空母艦喬治華盛頓號（USS George Washington）上，向約6000名駐日美軍官兵發表演說。他以一貫強硬語氣表示，美國不會再被「政治正確」束縛，強調「若我們打仗，就一定要贏那場仗」，現場隨即爆出熱烈掌聲與歡呼。

