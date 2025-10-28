79歲川普二度健檢引關注　親曝MRI檢查結果「很完美」

▲ 川普訪亞洲行程緊湊，28日視察美軍駐橫須賀基地。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普親口證實，今年稍早在華特里德國家軍事醫學中心接受核磁共振（MRI）檢查，雖未透露原因，但強調結果「很完美」。這是現年79歲的川普首度為今年二度體檢做出解釋，白宮此前稱他10日造訪醫院接受例行年度健檢，但他6個月前才接受全面體檢，引發外界揣測其健康狀況。

綜合《路透》等外媒，川普27日飛往東京途中，在空軍一號上受訪表示，「我做了，我接受MRI檢查，結果很完美」，但面對記者追問檢查原因時拒絕透露詳情，僅稱「去問醫生吧」，白宮目前也未做出回應。

此前，川普主治醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）在健檢後發布聲明指出，總統目前健康狀況極佳，心血管系統、肺功能、神經反應及整體體能表現都維持在優異水準，並稱他接受高階影像檢查、實驗室檢測及預防性健康評估，有助為川普海外行程做好準備。

川普今年7月出現下肢腫脹及手部瘀青症狀，被捕捉到腳踝明顯浮腫，右手則疑似以化妝品掩蓋瘀青。白宮對此證實，醫師診斷川普罹患慢性靜脈功能不全，屬於70歲以上長者常見的良性病症；手部瘀傷則與頻繁握手及服用阿斯匹靈預防心血管疾病有關。

