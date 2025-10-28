　
大陸焦點 特派現場

習近平親自說明十五五規劃起草過程　15部分、第3板塊有港澳台工作

▲▼ 四中全會閉幕、習近平、張又俠、陳敏爾 。（圖／翻攝 央視、新華社）

▲中共四中全會上周23日閉幕，依照慣例5天後公佈「十五五」規劃建議全文。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／北京報導

大陸四中全會上周23日閉幕，官媒《新華社》於今（27日）發布最新《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（以下簡稱《建議》）全文。中共中央總書記習近平今字說明起草說明制定過程。他指出，親自擔任文件起草組組長，全面闡述《建議》的形成過程、主要考量與核心內容，指出「十五五」規劃是中國式現代化進程中承前啟後的關鍵五年，對實現2035年基本實現社會主義現代化的目標具有「重大而深遠的意義」，《建議》共15部分、三大板塊包含港澳台工作。

中共中央總書記習近平今（27日）也代表中央政治局，向黨的二十屆四中全會針對《建議》起草說明制定過程，全面闡述《建議》形成過程、主要考量與核心內容，指出「十五五」規劃是中國式現代化進程中承前啟後的關鍵時期，對於實現2035年基本現代化目標具有「重大而深遠意義」。

習近平首先指出，第一點《建議》稿起草過程。制定中長期規劃指導經濟社會發展，是黨治國理政的一種重要方式。「十四五」規劃將於今年完成，需要研究制定「十五五」規劃。研究制定好「十五五」規劃，對於推動我國經濟社會持續健康發展，為如期基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎，具有重大意義。

習近平表示，「今年1月，中央政治局決定，黨的二十屆四中全會審議『十五五』規劃建議，成立文件起草組，由我擔任組長，李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥同志擔任副組長，有關部門和地方負責同志參加，在中央政治局常委會領導下承擔《建議》稿起草工作。

習近平繼續指出，2月11日召開第一次全體會議，正式展開起草工作。黨中央把「發揚民主、集思廣益」貫穿文件起草全程，深入調研、廣泛聽取意見。1月22日發布徵求意見通知，向黨內外廣泛徵求建議；2月下旬組成6個調研組赴12省區市開展專題調研；同步部署35項重點課題研究； 4月30日我在上海主持召開座談會，並委託李強主持經濟界、科技界、基層代表3場座談；我們還開展了網上徵求意見活動，收到留言300多萬條，有關方面從中整理出1500多條建議。8月4日，《建議》稿下發黨內一定範圍徵求意見，包括徵求黨內部分老同志意見，還專門聽取了各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表意見。

習近平說，從徵求意見情況看，各地區各部門對《建議》稿給予充分肯定。各方面提出了許多好的意見和建議。文件起草組逐條分析，做到能吸收的盡量吸收，對《建議》稿增寫、改寫、精簡文字共計218處，覆蓋各方面意見和建議452條。 《建議》稿起草期間，中央政治局常委會召開3次會議、中央政治局召開2次會議進行審議、修改，形成了提交這次全會審議的《建議》稿。 他強調，「可以說，這次文件起草工作，是發揚黨內民主和全過程人民民主的又一次生動實踐。」

習近平指出，第二起草《建議》稿的主要考慮和《建議》稿的基本內容 《建議》稿起草的總體考慮。是依據黨的二十大「兩步走」戰略安排，準確把握「十五五」在基本實現社會主義現代化進程中的承前啟後地位。要堅持目標導向與問題導向，從「夯實基礎、全面發力」的定位出發，系統謀劃發展思路；同時強調統籌「五位一體」總體布局與「四個全面」戰略布局，推動改革、開放、創新協同發展。

習近平稱，《建議》共15部分、三大板塊，第一板块包括第一、第二2個部分，為總論，主要闡述「十四五」時期發展取得重大成就、「十五五」時期在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啓後的重要地位、「十五五」時期發展環境面臨深刻複雜變化、「十五五」時期經濟社會發展的指導思想、遵循的原則和主要目標等內容。

第二板塊包括第三至第十四12個部分，為分論，主要瞄准關係全局和長遠的重點問題，分領域部署“十五五”時期的戰略任務和重大舉措，明確從產業發展、科技創新、國內市場、經濟體制、對外開放、鄉村振興、區域發展，到文化建設、民生保障、綠色發展、安全發展、國防建設等重點領域的思路和重點工作。

第三板塊包括第十五部分和結束語，主要部署堅持和加強黨中央集中統一領導、推進社會主義民主法治建設、港澳台工作、推動構建人類命運共同體、充分調動全社會積極性主動性創造性等任務。

▲▼ 四中全會閉幕、習近平、張又俠、陳敏爾 。（圖／翻攝 央視、新華社）

▲大陸官媒釋出習近平親自說明十五五規劃起草過程，《建議》有15部分、3大板塊有港澳台工作。（圖／翻攝 央視）

習近平也強調，第三需要說明的幾個重點問題。「《建議》稿提出了一些重要觀點和重大舉措。這裡，就其中幾個重點問題作簡要說明。」

第三點以下整理共有七項重點：

（一）關於「十五五」時期的重要地位

十五五」是從良好開局邁向全面現代化的「關鍵五年」，要抓住時間窗口，在全球競爭中贏得戰略主動，確保基本實現現代化取得決定性進展。「十四五」時期是第一個五年，已經打下堅實基礎，實現良好開局。「十五五」時期是夯實基礎、全面發力的關鍵時期，制定和實施好「十五五」規劃，就能為2035年基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎。

（二）關於「十五五」時期經濟社會發展目標

《建議》明確「經濟增長保持在合理區間，全要素生產率穩步提升」，並提出居民收入與經濟同步增長、中等收入群體持續擴大、消費率明顯提高，強調以內需為主導的新成長模式。科學設定發展目標，對制定和實施好五年規劃至關重要。

（三）關於以推動高質量發展為主題

延續「十四五」思路，繼續以高品質發展為主軸，要求加快高水平科技自立自強，發展新質生產力。文件提出「因地制宜發展新質生產力」，防止地方「一哄而上」。

（四）關於做強國內大循環、暢通國內國際雙循環

《建議》稿突出做強國內大循環，對建設強大國內市場、加快構建高水平社會主義市場經濟體製作出部署，強調堅持擴大內需這個戰略基點，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，大力提振消費，擴大有效投資，堅決破除阻礙全國統一大市場建設卡點堵點，強調充分激發各類經營主體活力，加快完善要素市場化配置體制機制，提升宏觀經濟治理效能。

（五）關於全體人民共同富裕邁出堅實步伐

文件提出促進高品質充分就業、優化收入分配、建設健康中國、推動教育公平、完善社會保障體系，並以區域協調與鄉村振興縮小城鄉差距，推動人民精神生活「共同富裕」。

（六）關於統籌發展和安全。

安全是發展的前提，發展是安全的保障。未來5年，我國各種不確定難預料的風險因素將明顯增多，統籌發展和安全任務更加艱巨。《建議》稿圍繞推進國家安全體系和能力現代化，提出健全國家安全體系，加強重點領域國家安全能力建設，提高公共安全治理水平，完善社會治理體系。圍繞高質量推進國防和軍隊現代化，提出加快先進戰鬥力建設，推進軍事治理現代化，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。

（七）關於堅持黨的全面領導

堅持和加強黨的全面領導是推進中國式現代化的根本保證。《建議》稿著眼提高黨領導經濟社會發展能力和水平，強調堅持和加強黨中央集中統一領導，完善黨中央重大決策部署落實機制；持續用黨的創新理論統一思想、統一意志、統一行動；堅持正確用人導向，完善幹部考核評價機制；統籌推進各領域基層黨組織建設；鍥而不捨落實中央八項規定精神；完善黨和國家監督體系；堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰。

習近平最後指出，審議通過「十五五」規劃《建議》，是這次全會的主要任務。「大家要認真思考、深入討論，提出建設性的意見和建議，共同把這次全會開好、把《建議》稿修改好。」

習近平親自說明十五五規劃起草過程　15部分、第3板塊有港澳台工作

