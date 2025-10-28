1天免到校！成功高中「學生偷做1事」停電　同學笑：靠自己賺假

▲成功高中。（圖／記者許敏溶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北市立成功高中昨（27）日晚上發生停電事件，導致校方臨時在網站上公告，今天全校採取線上教學。就有學生貼出訊息，經校方與工程單位共同調查確認，會發生停電，「係因部分學生於校內多處同時偷接插座充電（手機、筆電、平板等）」，導致整棟電路跳脫」，讓學生開玩笑說「靠自己賺來一天休假。」

成功高中昨晚突然發生停電事件，學校深夜在網站公告，表示機電人員正積極查明原因並進行維修，仍需持續調查，所以今天確定採取線上方式上課。

就有學生在Threads貼出訊息截圖，「超好笑，只有成功高中才做得出來，靠自己賺來一天休假」，只見訊息截圖內容是「各位家長與同學好：經校方與工程單位共同調查確認，昨晚校內臨時停電之主因，係因部分學生於校內多處同時偷接插座充電（手機、筆電、平板等），造成四維樓四樓電力負荷異常上升，導致整棟電路跳脫，進而引發全校停電事故。」

貼文引來許多同學討論，「教室插座就那幾個，這樣跳電狗都不信，絕對是有人煮火鍋」、「讀書人的事，能算偷嗎？」「學校要抓人結果發現抓完就沒人了」、「手機電腦算是低功率電器，有多到會跳電嗎？火鍋電鍋吹風機微波爐這種要加熱的才是高功率電器，大概同時充好幾十支手機才跟一支吹風機差不多。」

成功高中表示，昨晚9時7分左右，保全通知全校突然停電，校長在第一時間進行校安通報，隨後邀請家長會長等人召開線上會議，因為擔心今天電力供應不穩定，所以昨晚決定今天全校改採線上教學方式上課，隨後也在學校網站公告，也透過群組方式通知家長、老師與學生。

成功高中進一步表示，學校協力廠商在昨晚十點半檢查時發現，是台電端的保險絲燒掉，台電在昨晚11點搶修，在今天凌晨搶修完成。校方今天早上也進行檢查，目前已有3棟建築完成供電測試，還有一棟仍在檢查中，預計電力應該可恢復正常，明天將可以恢復正常到校上課。

台電表示，成功高中停電主因為用戶自有設備異常，台電供電正常。