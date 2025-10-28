　
生活

成功高中跳電「急改線上授課」　校方：台電端保險絲燒掉

▲▼成功高中校門口。（圖／記者許敏溶攝）

▲成功高中昨天突然跳電，今天改為線上教學方式上課。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市立成功高中昨（27日）晚突然發生停電事件，導致校方臨時在網站上公告，今天全校採取線上教學。成功高中今（28日）證實，由於台電端保險絲燒掉而導致全校跳電，不得不臨時通知今天改為線上教學，今早已有3棟建築完成檢查可正常供電，還有一棟正在檢查，預估明天可恢復正常到校上課。

成功高中昨晚突然發生停電事件，學校深夜在網站公告，表示機電人員正積極查明原因並進行維修，仍需持續調查，所以今天確定採取線上方式上課。由於事發突然，且是COVID-19後學生第一次接觸線上教學，一時之間家長與師生不免手忙腳亂。

▲▼成功高中因為跳電，昨晚臨時宣布今天全校採取線上教學方式上課。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲成功高中因為跳電關係，昨晚臨時宣布今天全校採取線上教學方式上課。（圖／記者許敏溶翻攝）

成功高中今天表示，昨晚9時7分左右，保全通知全校突然停電，校長在第一時間進行校安通報，隨後邀請家長會長等人召開線上會議，因為擔心今天電力供應不穩定，所以昨晚決定今天全校改採線上教學方式上課，隨後也在學校網站公告，也透過群組方式通知家長、老師與學生。

成功高中進一步表示，學校協力廠商在昨晚十點半檢查時發現，是台電端的保險絲燒掉，台電在昨晚11點搶修，在今天凌晨搶修完成。校方今天早上也進行檢查，目前已有3棟建築完成供電測試，還有一棟仍在檢查中，預計電力應該可恢復正常，明天將可以恢復正常到校上課。

10/27 全台詐欺最新數據

台日鮮奶美味PK！　22款盲測研究出爐

成功高中

